Правительство решило вернуться к программе «Яблоко для каждого».

Источник: Publika.md

Премьер Павел Филип заявил на заседании кабмина, что переговоры с представителями Ассоциации производителей и экспортеров фруктов уже начались. Таким образом, школы будут получать яблоки бесплатно.

«С одной стороны, мы заботимся о детях, с другой — продвигаем местную натуральную продукцию. Попрошу министров Быткэ и Бабук, разработать эту программу», — сказал премьер Павел Филип.

В 2014 году правительство предприняло попытку обеспечить школьные и дошкольные учреждения яблоками. Тогда правительство выделило 19 с половиной миллионов леев, чтобы приобрести продукцию у фермеров, пострадавших от российского эмбарго.