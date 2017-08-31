Правительство решило вернуться к программе «Яблоко для каждого»
Правительство решило вернуться к программе «Яблоко для каждого».
Правительство решило вернуться к программе «Яблоко для каждого».
Премьер Павел Филип заявил на заседании кабмина, что переговоры с представителями Ассоциации производителей и экспортеров фруктов уже начались. Таким образом, школы будут получать яблоки бесплатно.
«С одной стороны, мы заботимся о детях, с другой — продвигаем местную натуральную продукцию. Попрошу министров Быткэ и Бабук, разработать эту программу», — сказал премьер Павел Филип.
В 2014 году правительство предприняло попытку обеспечить школьные и дошкольные учреждения яблоками. Тогда правительство выделило 19 с половиной миллионов леев, чтобы приобрести продукцию у фермеров, пострадавших от российского эмбарго.
Несмотря на это, яблоки получили лишь несколько школ и детсадов, так как в тендере приняли участие лишь несколько производителей.