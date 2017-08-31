В Симферополе объявили конкурс на должность главы администрации

Ранее депутаты досрочно прекратили полномочия главы администрации Геннадия Бахарева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, и возложили временное исполнение полномочий на Галину Александрову, которая ранее занимала должность заместителя главы администрации — руководителя аппарата.

В свою очередь депутат горсовета от КПРФ Степан Кискин предложил перед избранием нового главы администрации пропустить всех кандидатов через общественный фильтр. «У столицы Крыма появляется шанс встать на рельсы успешного социально-экономического развития… Считаю, что новый глава администрации должен пройти не только необходимую, в соответствии с законодательством, конкурсную процедуру, но и фильтр в виде публичных слушаний, где горожане в свободном доступе могли бы задать интересующие их вопросы ко всем кандидатам», — сказал он.