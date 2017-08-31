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11:07 (мск), источник: РИА Новости

В Симферополе объявили конкурс на должность главы администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 21 сентября, сообщил глава горсовета Виктор Агеев.

Источник: РИА Новости

Ранее депутаты досрочно прекратили полномочия главы администрации Геннадия Бахарева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, и возложили временное исполнение полномочий на Галину Александрову, которая ранее занимала должность заместителя главы администрации — руководителя аппарата.

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«Предлагается определить датой проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя 21 сентября 2017 года в 10.00», — сказал Агеев в ходе очередной сессии горсовета в четверг.

В свою очередь депутат горсовета от КПРФ Степан Кискин предложил перед избранием нового главы администрации пропустить всех кандидатов через общественный фильтр. «У столицы Крыма появляется шанс встать на рельсы успешного социально-экономического развития… Считаю, что новый глава администрации должен пройти не только необходимую, в соответствии с законодательством, конкурсную процедуру, но и фильтр в виде публичных слушаний, где горожане в свободном доступе могли бы задать интересующие их вопросы ко всем кандидатам», — сказал он.

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