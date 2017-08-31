Посольство США в Москве отказалось проводить собеседования через Skype

Завтра мы начнем работу в количестве 1000 собеседований в день, но это не точно. Мы по-прежнему оформляем заявления на визы, которые там начались. Эта работа не была приостановлена. С пятницы мы оформили и выдали чуть меньше тысячи виз.

Лоуренс Тоби Полномочный министр-советник посольства США