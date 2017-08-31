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11:15 (мск), источник: Газета.Ру

Посольство США в Москве отказалось проводить собеседования через Skype

Посольство США в Москве отказалось проводить собеседования по Skype с претендентами на неиммиграционные визы из регионов, передает РИА «Новости».

Источник: AP 2017

Такое заявление сделал полномочный министр-советник посольства США Лоуренс Тоби.

«Я сожалею о том, что по ряду технических соображений мы не можем это организовать. Это, к сожалению, невозможно», — сказал Тоби, отвечая на вопрос о возможности проведения удаленных собеседований.

Он уточнил, что консульский отдел посольства США в Москве возобновит работу 1 сентября.

Завтра мы начнем работу в количестве 1000 собеседований в день, но это не точно. Мы по-прежнему оформляем заявления на визы, которые там начались. Эта работа не была приостановлена. С пятницы мы оформили и выдали чуть меньше тысячи виз.
Лоуренс Тоби
Полномочный министр-советник посольства США

Ранее сообщалось, что США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. Подобное решение было принято в связи с сокращением численности сотрудников дипломатической миссии США в России.

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