Официально глава краевого ГИБДД ещё не отправлен в отставку
Официального решения отправить в отставку главу управления ГИБДД по Пермскому краю Олега Чуркина в МВД России ещё не принято.
Официального решения отправить в отставку главу управления ГИБДД по Пермскому краю Олега Чуркина в МВД России ещё не принято.
Об этом «Новому компаньону» сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, ранее «Новости Перми» со ссылкой на свои источники сообщили, что глава управления ГИБДД по Пермскому краю Олег Чуркин не прошёл переназначение на следующий срок в Москве.