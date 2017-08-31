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11:19 (мск), источник: NewsKo

Официально глава краевого ГИБДД ещё не отправлен в отставку

Официального решения отправить в отставку главу управления ГИБДД по Пермскому краю Олега Чуркина в МВД России ещё не принято.

Об этом «Новому компаньону» сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее «Новости Перми» со ссылкой на свои источники сообщили, что глава управления ГИБДД по Пермскому краю Олег Чуркин не прошёл переназначение на следующий срок в Москве.

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