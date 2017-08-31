Симановский: Будем делать все возможное, чтобы регион участвовал в федеральных программах

Источник: samregion.ru

В среду, 30 августа, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с заместителем председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутатом от Самарской области Леонидом Симановским.

Меркушкин и Симановский обсудили участие региона в федеральных программах «Формирование Комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», а также строительство новых школ в рамках федеральной целевой программы. Губернатор подчеркнул, что регион обеспечит долю софинансирования, необходимую для участия во всех глобальных проектах.

Симановский отметил, что сейчас начинается бюджетный цикл, и, чтобы региону включаться в федеральные программы на будущий год, необходимо активно работать:

«Внимание к регионам сейчас особое. Бюджетный комитет настроен положительно по отношению к нашему региону. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы регион и дальше активно участвовал в федеральных программах».

В частности, регион планирует продолжить участие в федеральной программе по строительству новых школ. Напомним, новая школа Южном городе, получившая оценку федерального Министерства образования и науки как школа будущего, также была построена при участии федеральной целевой программы. Всего же в период с 2017 по 2022 гг. на территории области планируется построить 26 новых школ, 4 из которых — в настоящий момент в высокой степени готовности.

Речь также шла о модернизации дорожной инфраструктуры региона. Глава региона подчеркнул, что сейчас у Самарской области неплохие шансы пополнить свой дорожный фонд, в том числе благодаря отчислениям по системе «Платон».

«Самарская область получила самую большую сумму среди всех регионов по строительству школ, а также самую большую сумму среди регионов-участников программы «Безопасные и качественные дороги», — отметил Николай Меркушкин.

Напомним, финансирование из федерального центра по программе «Безопасные и качественные дороги» составило 1,8 млрд рублей, в планах на 2018 год — финансирование в размере 5,87 млрд рублей. Также недавно регион дополнительно получил 600 млн рублей на строительство Фрунзенского моста, что позволит ускорить сроки строительства этого объекта.

В ходе встречи обсуждалось строительство значимых инфраструктурных объектов в Тольятти в рамках подготовки к празднованию юбилея первого автомобиля ВАЗ, в их числе — строительство поликлиники на 1000 мест. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи главы региона с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. По словам Леонида Симановского, в настоящий момент ведутся переговоры с Министерством финансов РФ о возможном финансировании объекта на будущий год.

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам подчеркнул, что у региона есть возможность в следующем году получить дополнительные поступления в бюджет: