Бывший замминистра имущества Омской области избежал наказания по уголовному делу
Центральный районный суд г. Омска определил судьбу бывшего начальника Главного земельного управления Омской области (ГУЗР),
Центральный районный суд г. Омска определил судьбу бывшего начальника Главного земельного управления Омской области (ГУЗР),
Его признали виновным по статье «Халатность» и назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Но работать на благо государства не пришлось — от наказания суд освободил, поскольку истек срок давности.
В прокуратуре Омской области подчеркнули, что сейчас решается, будет ли приговор обжалован.
Как ранее писал «СуперОмск», Соловьева обвинили в незаконном предоставлении земли коммерсантмам, отчего бюджет потерял порядка 70 млн рублей. Мэрия отдала ООО «Трафик» в аренду землю в районе «МЕГИ» — более 26 гектаров под строительство авторынка. В 2007 году договор перезаключили с ГУЗР.
Владельцами ООО были известные омские бизнесмены Дмитрий Коган и Виктор Агарков. Они же учредили ООО «Автоград», которому и передали участок. На земле предприниматели построили небольшое административное здание в 32 «квадрата», затем зарегистрировали право собственности на него. И уже затем, в феврале 2013 года, «Автоград» как владелец постройки смог подать документы в ГУЗР, чтобы купить в собственность сам участок.
Таким образом, посчитали силовики, коммерсантам незаконно отошел участок стоимостью более 100 млн рублей. Соловьева вскоре после возбуждения уголовного дела уволили с должности. Вину он не признал и в ходе процесса заявил, что не понимает сути претензий. Гособвинитель же отмечал, что, хотя участок и возвратили государству, факта преступления это не отменяет.