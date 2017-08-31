Бывший замминистра имущества Омской области избежал наказания по уголовному делу

Его признали виновным по статье «Халатность» и назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Но работать на благо государства не пришлось — от наказания суд освободил, поскольку истек срок давности.

В прокуратуре Омской области подчеркнули, что сейчас решается, будет ли приговор обжалован.

Как ранее писал «СуперОмск», Соловьева обвинили в незаконном предоставлении земли коммерсантмам, отчего бюджет потерял порядка 70 млн рублей. Мэрия отдала ООО «Трафик» в аренду землю в районе «МЕГИ» — более 26 гектаров под строительство авторынка. В 2007 году договор перезаключили с ГУЗР.

Владельцами ООО были известные омские бизнесмены Дмитрий Коган и Виктор Агарков. Они же учредили ООО «Автоград», которому и передали участок. На земле предприниматели построили небольшое административное здание в 32 «квадрата», затем зарегистрировали право собственности на него. И уже затем, в феврале 2013 года, «Автоград» как владелец постройки смог подать документы в ГУЗР, чтобы купить в собственность сам участок.