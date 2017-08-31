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12:35 (мск), источник: РИА Крым

Председателем Феодосийского горсовета стал Владимир Титаренко

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). Депутаты Феодосийского городского совета проголосовали за назначение Владимира Титаренко своим председателем.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил источник в администрации Феодосии.

Владимир Титаренко — руководитель фракции партии «Единая Россия» в Феодосийском городском совете, директор ООО «Феодосийская правовая компания». Родился в Феодосии в 1980 году. Закончил Феодосийский политехнический техникум и Херсонский национальный технический университет.

Ранее депутаты согласовали отставку Светланы Гевчук, которая занимала должность председателя городского совета. Также была одобрена отставка главы администрации Станислава Крысина.

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