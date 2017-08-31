Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге.
Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье — армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет. Всего в рейтинге учитывались армии 133 стран.
По данным портала, при составлении рейтинга учитывались 50 факторов.
На рейтинг повлияло также географическое положение, возможности транспортной системы, добыча природных ресурсов, местная промышленность и численность военнослужащих.
Арсенал ядерного оружия не учитывался при составлении рейтинга. Также сообщается, что «союзники НАТО получают незначительный бонус