Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира

Согласно рейтингу , первое место заняла армия США, третье — армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет. Всего в рейтинге учитывались армии 133 стран.

Отмечается, что рейтинг составлялся в зависимости не только от количества оружия, которым располагают ВС, но и от его разнообразия.