Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сын Никулина рассказал о затаенной на отца обиде – СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» грозит тюремный срок
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
12:50 (мск), источник: РИА Новости

Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге.

Источник: РИА Новости

Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье — армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет. Всего в рейтинге учитывались армии 133 стран.

По данным портала, при составлении рейтинга учитывались 50 факторов.

Отмечается, что рейтинг составлялся в зависимости не только от количества оружия, которым располагают ВС, но и от его разнообразия.

На рейтинг повлияло также географическое положение, возможности транспортной системы, добыча природных ресурсов, местная промышленность и численность военнослужащих.

Арсенал ядерного оружия не учитывался при составлении рейтинга. Также сообщается, что «союзники НАТО получают незначительный бонус из-за теоретического разделения ресурсов».

Президент: армия России получила бесценный опыт в Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
15 июня© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии8
Комментарии
8
Николай Будуров
Михаил, когда наша армия будет на последнем месте, но на втором по экономике, то очень быстро чужаки будут любить наших женщин, а мы будем- им, учтиво...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
8
Комментировать
 Когда и как трус Порошенко стал лжецом. Мнение
'Досадная оплошность': Умар Джабраилов объяснил стрельбу в отеле
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В деле о связях Трампа с Россией появились новые показания
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь