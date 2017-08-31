Участник встречи сына Трампа и Весельницкой дал показания

Источник: Газета.Ру

Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой, выступил перед группой жюри и дал показания о связях американского лидера с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Комиссия была составлена специальным прокурором США Робертом Мюллером, который занимается расследованием «вмешательства» России в американские выборы. По словам собеседников издания, выступление Ахметшина перед комиссией продолжалось несколько часов.

Вместе с тем, сам Ахметшин отказался комментировать изданию свое выступление перед комиссией.

«Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не комментирую», — заявил он, отметив, что уважает спецпрокурора Мюллера и обещает полное сотрудничество со следствием.

В конце августа телеканал CNN сообщил, что Трамп-младший согласился выступить в сенате в связи с обвинениями в якобы имеющихся у него связях с Россией. Как отмечал телеканал, заседания сената пройдет в закрытом режиме, однако его дата пока что не установлена.

О том, что Мюллер привлек к делу о возможном вмешательстве России в выборы США комиссию присяжных, в начале августа сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, комиссия была собрана в Вашингтоне и начала свою работу в июле — таким образом, работа спецпрокурора будет длиться многие месяцы.

Ранее стало известно, что Мюллер в рамках расследования изучает сделки Трампа и его приближенных.

25 июля показания в комитете сената по разведке дал экс-глава предвыборного штаба Трампа и бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт.

На следующий день после слушаний в сенате к Манафорту пришли с обыском агенту Федерального бюро расследований (ФБР) США. По данным The Washington Post, в ходе обыска у него изъяли документы и другие материалы.

В середине июля о готовности дать показания по делу также заявила Весельницкая.

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«Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле — либо через адвокатов, либо в качестве показаний в сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность. Сегодня я должна думать прежде всего о безопасности, безопасности своей семьи, моих четырех детей, о которых, как оказалось благодаря сообщениям СМИ, господин [глава фонда Hermitage Capital Management Уильям] Браудер собирал информацию», — сказала она в интервью телеканалу Russia Today.

Весельницкая занималась лоббистской деятельностью против так называемого «закона Магнитского», который был принят в США для преследования лиц, которых американцы считают прямо или косвенно виновными в смерти российского юриста Сергея Магнитского. Под действие закона попал, в частности, клиент Весельницкой Денис Кацыв — владелец офшорной компании Prevezon Holdings, а также сын вице-президента РЖД Петра Кацыва.

Его обвиняли в отмывании денег, но дело было урегулировано в досудебном порядке. Инициатором преследования стал Браудер — основной лоббист «закона Магнитского».

Имя Весельницкой попало в американскую прессу после того, как стало известно о ее встрече с сыном Трампа и советниками президента США во время прошлогодней избирательной кампании.

Весельницкая якобы обещала предоставить Трампу-младшему компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, однако позже заявила, что подобной информацией не располагает.

Сама Весельницкая в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что на встрече с Трампом-младшим, которая состоялась в 2016 году, не имела отношения к выборам президента США. По словам адвоката, она лишь просила его о помощи, чтобы донести до американского конгресса свои сведения о Браудере.