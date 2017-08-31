В Москве появится улица имени Мустая Карима

Улицу протяженностью 950 метров, находящуюся в микрорайоне Зябликово, между улицей Шипиловской и Ореховым бульваром, по предложению Литературного института имени А. М. Горького и Фонда имени Мустая Карима было рекомендовано назвать в честь народного башкирского поэта.

Отметим, что на улице, которая получит имя Мустая Карима, находятся три учебных заведения: школы № 945 и № 871 и 3-й учебный корпус гимназии № 1569. Также недалеко расположена улица, названная в честь татарского поэта Мусы Джалиля, — соседство улиц символизирует многонациональность России.