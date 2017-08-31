В Волгограде стал известен новый глава облкомитета тарифного регулирования

Отметим, что Светлана Горелова ранее занимала пост министра строительства и ЖКХ правительства Волгоградской области. В начале своей карьеры она работала на ПО «Баррикады», «Волгоградпроектстрой», районной налоговой инспекции, ООО «Волгоградрегионгаз» и не только.