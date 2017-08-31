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13:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде стал известен новый глава облкомитета тарифного регулирования

Новым руководителем ведомства стала бывший министр.

Светлана Горелова заняла пост руководителя комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Об этом корреспонденту «АиФ-Волгоград» сообщили в областной администрации.

Отметим, что Светлана Горелова ранее занимала пост министра строительства и ЖКХ правительства Волгоградской области. В начале своей карьеры она работала на ПО «Баррикады», «Волгоградпроектстрой», районной налоговой инспекции, ООО «Волгоградрегионгаз» и не только.

Напомним, что прежний глава комитета тарифного регулирования оставил свою должность 15 августа. Валентин Пронин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Подробности его отставки не уточнялись.

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