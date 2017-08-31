В Волгограде стал известен новый глава облкомитета тарифного регулирования
Новым руководителем ведомства стала бывший министр.
Новым руководителем ведомства стала бывший министр.
Светлана Горелова заняла пост руководителя комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Об этом корреспонденту «АиФ-Волгоград» сообщили в областной администрации.
Отметим, что Светлана Горелова ранее занимала пост министра строительства и ЖКХ правительства Волгоградской области. В начале своей карьеры она работала на ПО «Баррикады», «Волгоградпроектстрой», районной налоговой инспекции, ООО «Волгоградрегионгаз» и не только.
Напомним, что прежний глава комитета тарифного регулирования оставил свою должность 15 августа. Валентин Пронин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Подробности его отставки не уточнялись.