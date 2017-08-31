Реконструкцию парка Металлургов планируют завершить к 9 мая

Источник: samadm.ru

Работы на объекте будут проводиться в несколько этапов, первый из которых завершится до конца октября. За это время подрядная организация должна отремонтировать входные группы, установить детскую и спортивную площадки, привести в порядок ограждение, заасфальтировать ряд дорожек, обновить конструкцию фонтана, сценическую и танцевальную площадки.

Особое внимание будет уделено парковому озеру. Его чашу отреставрируют, разрушающийся по краям бетон заменят новыми плитами, а воду очистят от ила и мусора. Кроме того, на одном из берегов появится новый лебяжий домик. Сейчас его собирают в специальном цехе.

На втором этапе планируется установить системы видеонаблюдения, автополива, увеличить количество световых точек и высадить новые деревья взамен «аварийных». Кроме того, на территории парка появятся новые лавочки и урны. На данный момент в парке проводятся демонтажные работы. Они выполнены на 80%. Кроме того, началась сборка детской и спортивной площадок. Согласно графику, ремонт парка будет завершен к 9 мая.