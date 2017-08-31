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15:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области живут 30487 многодетных семей

В Иркутской области живут 30487 многодетных семей. Одну из них в преддверии 1 сентября 2017 года после приглашения, которое получил от семьи Ирины и Александра Токарских во время выставки «Сад. Огород. Загородный дом» посетил губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: irkobl.ru

Приёмная семья Ирины и Александра Токарских образовалась в 2008 году. Они воспитали родных двоих детей и 19 приёмных ребятишек, семь из которых уже достигли совершеннолетия, получили образование, работают, живут отдельно. Токарские поддерживают тесные связи со всеми детьми, которых они воспитали, часто их бывшие воспитанники приезжают к ним в гости уже со своими супругами и детьми.

Сейчас в семье воспитывается 12 приёмных детей в возрасте от 9 до 16 лет, из которых три ребёнка-инвалида. Благодаря усилиям Ирины и Александра приёмной дочери Насте, которая с детства передвигалась только с помощью инвалидной коляски, в 2017 году была сделана операция. Девочка встала на ноги, проходит период реабилитации. 10 детей обучаются по коррекционной программе Кудинской школы. Две старших девочки в этом году поступили в педагогический колледж в Иркутске. Под опекой у Токарских воспитываются братья и сёстры: из 12 детей — два брата, два брата и сестра и две сестры.

Семья Токарских — это образцовый центр семейного воспитания, маячок для всех семей региона. Безусловно, такие семьи мы должны поддерживать. Помочь с точки зрения создания рабочих мест, самим зарабатывать деньги, помочь детям найти свою дорогу в мир.
Сергей Левченко

Токарские показали губернатору дом, спортзал, который сами построили. Семья активно участвует в спортивных конкурсах, выступает на праздниках села, в детских организациях с цирковыми представлениями. Дети увлекаются цирковым искусством, ранее занимались в цирковой студии «Сюрприз», четверо несовершеннолетних занимаются при Музыкальном театре им. Н. М. Загурского в детской балетной студии. Ребята занимаются в конноспортивном клубе, помогают родителям по хозяйству, ухаживают за коровами, лошадьми и курами. В спортзале ребята показали гостям цирковую программу, с которой выступают на праздничных мероприятиях.

Семья Токарских — победители конкурса «Почетная семья Иркутской области-2010» в номинации «Приёмная семья». В 2012—2013 гг. Токарские стали участниками и победителями областного фестиваля «Байкальская звезда», в 2013 году победили во Всероссийском интегрированном фестивале художественного творчества «Вместе мы сможем больше», посвященном 25-летию всероссийского общества инвалидов, в 2013 году — победители в 6-м региональном фестивале — конкурсе детского и юношеского творчества «Юное дарование России», в конкурсе «Восходящие звезды Приангарья», в 2014 году семья победила в областном конкурсе по развитию подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба». Активные участники ежегодной выставки «Мир семьи, страна детства».

Глава Приангарья оценил благоустройство усадьбы, осмотрел хоздвор, где семья выращивает коров, лошадей и кур. Познакомился с плотным графиком учебных и культмассовых занятий всех детей и поручил рассмотреть вопрос о выделении семье нового микроавтобуса. Губернатор обсудил с хозяевами перспективы развития небольшого мясоперерабатывающего цеха, который организовали Токарские. Сергей Левченко поручил министерству сельского хозяйства рассмотреть вопрос поддержки этого небольшого производства. Губернатор дал поручение министерству имущественных отношений провести инвентаризацию земель вокруг усадьбы и рассмотреть вопрос о выделении участков для строительства домов для уже совершеннолетних подопечных семьи Токарских.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Валерий Глеков
тут видно что за детьми действительно с Большой Душой и ухаживают и с опекой и материнской и отцовской оберегают Л Ю Д И именно с большой буквы Губернатор...
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