В Иркутской области живут 30487 многодетных семей

Источник: irkobl.ru

Приёмная семья Ирины и Александра Токарских образовалась в 2008 году. Они воспитали родных двоих детей и 19 приёмных ребятишек, семь из которых уже достигли совершеннолетия, получили образование, работают, живут отдельно. Токарские поддерживают тесные связи со всеми детьми, которых они воспитали, часто их бывшие воспитанники приезжают к ним в гости уже со своими супругами и детьми.

Сейчас в семье воспитывается 12 приёмных детей в возрасте от 9 до 16 лет, из которых три ребёнка-инвалида. Благодаря усилиям Ирины и Александра приёмной дочери Насте, которая с детства передвигалась только с помощью инвалидной коляски, в 2017 году была сделана операция. Девочка встала на ноги, проходит период реабилитации. 10 детей обучаются по коррекционной программе Кудинской школы. Две старших девочки в этом году поступили в педагогический колледж в Иркутске. Под опекой у Токарских воспитываются братья и сёстры: из 12 детей — два брата, два брата и сестра и две сестры.

Семья Токарских — это образцовый центр семейного воспитания, маячок для всех семей региона. Безусловно, такие семьи мы должны поддерживать. Помочь с точки зрения создания рабочих мест, самим зарабатывать деньги, помочь детям найти свою дорогу в мир. Сергей Левченко

Токарские показали губернатору дом, спортзал, который сами построили. Семья активно участвует в спортивных конкурсах, выступает на праздниках села, в детских организациях с цирковыми представлениями. Дети увлекаются цирковым искусством, ранее занимались в цирковой студии «Сюрприз», четверо несовершеннолетних занимаются при Музыкальном театре им. Н. М. Загурского в детской балетной студии. Ребята занимаются в конноспортивном клубе, помогают родителям по хозяйству, ухаживают за коровами, лошадьми и курами. В спортзале ребята показали гостям цирковую программу, с которой выступают на праздничных мероприятиях.

Семья Токарских — победители конкурса «Почетная семья Иркутской области-2010» в номинации «Приёмная семья». В 2012—2013 гг. Токарские стали участниками и победителями областного фестиваля «Байкальская звезда», в 2013 году победили во Всероссийском интегрированном фестивале художественного творчества «Вместе мы сможем больше», посвященном 25-летию всероссийского общества инвалидов, в 2013 году — победители в 6-м региональном фестивале — конкурсе детского и юношеского творчества «Юное дарование России», в конкурсе «Восходящие звезды Приангарья», в 2014 году семья победила в областном конкурсе по развитию подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба». Активные участники ежегодной выставки «Мир семьи, страна детства».