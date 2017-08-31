Борис Дубровский намерен остановить деградацию курортной зоны в Чебаркульском округе

На сегодня на территории отмечается ненадлежащее качество очистки стоков. После банкротства санатория «Еловое» принадлежащие ему очистные сооружения были проданы с аукциона частникам. По данным наших источников, частная компания намеревалась построить несколько многоэтажек на месте зданий санатория и использовать очистные сооружения только для своих нужд. Но, благодаря главе региона, планы по грандиозной застройке не были воплощены в жизнь, и частники не стали должным образом эксплуатировать очистные.

Как сообщали агентству осведомленные источники, не так давно на территории курорта Кисегач (в состав которого входят несколько санаториев и баз отдыха) произошла коммунальная авария и стоки залили часть территории.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский распорядился провести полномасштабный аудит очистных сооружений Чебаркульского городского округа и прилегающих к нему курортов. При его проведении аудита будет учитываться степень воздействия крупных предприятий Чебаркуля. На основе полученных данных сформируют единую систему управления стоками.