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12:37 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский намерен остановить деградацию курортной зоны в Чебаркульском округе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский намерен остановить деградацию курортной зоны и входящих в нее озер и водоемов в Чебаркульском городском округе.

На сегодня на территории отмечается ненадлежащее качество очистки стоков. После банкротства санатория «Еловое» принадлежащие ему очистные сооружения были проданы с аукциона частникам. По данным наших источников, частная компания намеревалась построить несколько многоэтажек на месте зданий санатория и использовать очистные сооружения только для своих нужд. Но, благодаря главе региона, планы по грандиозной застройке не были воплощены в жизнь, и частники не стали должным образом эксплуатировать очистные.

Как сообщали агентству осведомленные источники, не так давно на территории курорта Кисегач (в состав которого входят несколько санаториев и баз отдыха) произошла коммунальная авария и стоки залили часть территории.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский распорядился провести полномасштабный аудит очистных сооружений Чебаркульского городского округа и прилегающих к нему курортов. При его проведении аудита будет учитываться степень воздействия крупных предприятий Чебаркуля. На основе полученных данных сформируют единую систему управления стоками.

На сегодня Чебаркуль борется за федеральную поддержку Фонда развития моногородов, планирует вернуть себе былую славу лечебницы всесоюзного значения. Без решения вопроса со стоками, генерируемыми населением, предприятиями и курортами, добиться ее реализации будет невозможно. Вернуться к рассмотрению этого вопроса Борис Дубровский планирует в ноябре.

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