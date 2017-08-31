Новый генконсул США в Екатеринбурге 5 сентября будет представлен общественности

На сайте посольства и консульств США в России сообщается, что Пол М. Картер приступил к выполнению обязанностей 15 августа.

Его предшественником являлся Маркус Роберт Джон Микели, который занимал пост генконсула США в Екатеринбурге с августа 2015 года.

«Это дипломатическая ротация, генконсулы стабильно меняются каждые два года», — пояснил журналистам сотрудник генконсульства.

На прием в честь вступления в должность нового генконсула США в Екатеринбурге планируется пригласить дипломатов, руководителей различных организаций, представителей власти и СМИ.