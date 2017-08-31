Новый генконсул США в Екатеринбурге 5 сентября будет представлен общественности
Екатеринбург. 31 августа.
Екатеринбург. 31 августа.
На сайте посольства и консульств США в России сообщается, что Пол М. Картер приступил к выполнению обязанностей 15 августа.
Его предшественником являлся Маркус Роберт Джон Микели, который занимал пост генконсула США в Екатеринбурге с августа 2015 года.
«Это дипломатическая ротация, генконсулы стабильно меняются каждые два года», — пояснил журналистам сотрудник генконсульства.
На прием в честь вступления в должность нового генконсула США в Екатеринбурге планируется пригласить дипломатов, руководителей различных организаций, представителей власти и СМИ.
Доктор Пол М. Картер младший является карьерным дипломатом государственного департамента США с 1996 года. Ранее он работал директором по Евразии в отделе по координации помощи США Европе и Евразии государственного департамента и старшим советником от Госдепартамента в комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.