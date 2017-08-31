В Омской области в полтора раза снизились темпы миграции

Омскстат продолжает подсчитывать миграционную убыль. В июле 2017 года она составила 790 человек. Из региона уехали 3,0 тысячи человек. Переселились в Омскую область 2,2 тысячи.

Отметим, что по сравнению с июнем темпы миграции заметно снизились. В июне миграционная убыль была в 1,5 раза больше — 1220 человек. Выбывших насчитывалось 3,5 тысячи, прибывших — 2,3 тысячи. Впрочем, данных за два месяца недостаточно, чтобы говорить о какой-то новой тенденции.