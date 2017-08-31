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13:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава Металлургического района Челябинска пополнит команду Тефтелева

Петров возглавит коммуналку.

Глава Металлургического района Челябинска Дмитрий Петров перейдет на работу в городскую администрацию. Он будет отвечать за жилищно-коммунальную сферу, сообщили «Уралинформбюро» источники в мэрии южноуральской столицы.

В середине августа 2017 года Петров заявил о добровольном уходе со своего поста из-за частых внутренних конфликтов с аппаратом районной администрации. По словам инсайдеров, чиновника уже ждет кресло начальника управления ЖКХ Челябинска, а занимающий с декабря 2012 года эту должность Сергей Кочетков станет и.о. главы Металлургического района.

31 августа в 16.00 районный совет депутатов рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Петрова. Как пояснила «Уралинформбюро» помощник председателя райсовета депутатов Ольга Микрюкова, в этот же день будет принято решение о назначении конкурса на соискание должности главы.

Стоит отметить, что районным главой Дмитрий Петров был избран ровно два года назад — 31 августа 2015 года.

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