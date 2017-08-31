Глава Металлургического района Челябинска пополнит команду Тефтелева
Петров возглавит коммуналку.
Петров возглавит коммуналку.
Глава Металлургического района Челябинска Дмитрий Петров перейдет на работу в городскую администрацию. Он будет отвечать за
В середине августа 2017 года Петров заявил о добровольном уходе со своего поста
31 августа в 16.00 районный совет депутатов рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Петрова. Как пояснила «Уралинформбюро» помощник председателя райсовета депутатов Ольга Микрюкова, в этот же день будет принято решение о назначении конкурса на соискание должности главы.
Стоит отметить, что районным главой Дмитрий Петров был избран ровно два года назад — 31 августа 2015 года.