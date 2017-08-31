Назаров одобрил проект парка на Московке

Сегодня, 31 августа, губернатору Омской области Виктору Назарову представили проект парка на «Московке». На Сибирском проспекте рядом с храмом Иконы Божьей Матери Скоропослушницы планируется построить парк, который должен обеспечить комфортный отдых и возможность занятия спортом жителям микрорайона. В основу концепции новой зоны отдыха легли 17 предложений молодых архитекторов.

Главе региона сегодня была продемонстрирована концепция, предусматривающая разделение парка на пять зон. Проект получил одобрение Виктора Назарова.

При разработке концепции были учтены существующее расположение участка, его характер и локальное значение в планировочной структуре застройки. В разговоре с кандидатами в депутаты Омского городского Совета Андреем Ткачуком, Юрием Тетянниковым и Максимом Астафьевым губернатор выразил уверенность, что проект создания современной зоны отдыха, ориентированной на семейные ценности, здоровый и активный образ жизни, будет реализован.