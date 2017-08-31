Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13:36 (мск), источник: СуперОмск

Назаров одобрил проект парка на Московке

Губернатор Омской области Виктор Назаров посетил с рабочим визитом микрорайон «Московка».

Сегодня, 31 августа, губернатору Омской области Виктору Назарову представили проект парка на «Московке». На Сибирском проспекте рядом с храмом Иконы Божьей Матери Скоропослушницы планируется построить парк, который должен обеспечить комфортный отдых и возможность занятия спортом жителям микрорайона. В основу концепции новой зоны отдыха легли 17 предложений молодых архитекторов.

Главе региона сегодня была продемонстрирована концепция, предусматривающая разделение парка на пять зон. Проект получил одобрение Виктора Назарова.

При разработке концепции были учтены существующее расположение участка, его характер и локальное значение в планировочной структуре застройки. В разговоре с кандидатами в депутаты Омского городского Совета Андреем Ткачуком, Юрием Тетянниковым и Максимом Астафьевым губернатор выразил уверенность, что проект создания современной зоны отдыха, ориентированной на семейные ценности, здоровый и активный образ жизни, будет реализован.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии: до и после
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Стало известно, почему Трамп передумал строить небоскреб в Москве
10 способов декорировать пустую стену
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь