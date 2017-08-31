Ольга Васильева высказалась об изучении татарского языка в республике
Министр образования РФ Ольга Васильева высказала свою точку зрения по вопросу об изучении национальных языков.
Министр образования РФ Ольга Васильева высказала свою точку зрения по вопросу об изучении национальных языков.
На общероссийском родительском собрании 30 августа Ольга Васильева сообщила, что Конституционный суд РФ, исследовав вопрос об обязательном изучении татарского языка в школах республики, пришел к выводу, что само по себе его изучение не нарушает закрепленное в статье 26 Конституции право каждого на свободный выбор языка воспитания и обучения.
Что касается насильственного и недобровольного изучения татарского языка, то, по мнению Ольги Васильевой, каждый случай надо рассматривать отдельно.
«У нас многонациональная страна, у нас страна, которая имеет синтез культур, поэтому мне кажется, что знание культуры живущего рядом, знание языка на бытовом уровне (должно быть, — прим. ред.). Мне кажется это не совсем правильно, если ты родился и живешь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь язык на бытовом уровне», — сказала министр образования РФ.