Ольга Васильева высказалась об изучении татарского языка в республике

На общероссийском родительском собрании 30 августа Ольга Васильева сообщила, что Конституционный суд РФ, исследовав вопрос об обязательном изучении татарского языка в школах республики, пришел к выводу, что само по себе его изучение не нарушает закрепленное в статье 26 Конституции право каждого на свободный выбор языка воспитания и обучения.

«У нас многонациональная страна, у нас страна, которая имеет синтез культур, поэтому мне кажется, что знание культуры живущего рядом, знание языка на бытовом уровне (должно быть, — прим. ред.). Мне кажется это не совсем правильно, если ты родился и живешь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь язык на бытовом уровне», — сказала министр образования РФ.