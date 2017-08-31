Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
В Мадриде осквернили мемориал советским добровольцам
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
13Умерла Вера Глаголева
15:17 (мск), источник: АиФ Казань

Ольга Васильева высказалась об изучении татарского языка в республике

Министр образования РФ Ольга Васильева высказала свою точку зрения по вопросу об изучении национальных языков.

На общероссийском родительском собрании 30 августа Ольга Васильева сообщила, что Конституционный суд РФ, исследовав вопрос об обязательном изучении татарского языка в школах республики, пришел к выводу, что само по себе его изучение не нарушает закрепленное в статье 26 Конституции право каждого на свободный выбор языка воспитания и обучения.

Что касается насильственного и недобровольного изучения татарского языка, то, по мнению Ольги Васильевой, каждый случай надо рассматривать отдельно.

«У нас многонациональная страна, у нас страна, которая имеет синтез культур, поэтому мне кажется, что знание культуры живущего рядом, знание языка на бытовом уровне (должно быть, — прим. ред.). Мне кажется это не совсем правильно, если ты родился и живешь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь язык на бытовом уровне», — сказала министр образования РФ.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Яскар Шайдуллин
Умница! Еще бы хотелось услышать личное мнение министра о том чего ожидать для будущего страны от системы ЕГЭ и других тестовых проверок знаний
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
Работа строгого режима. Вместо отдыха детей отправили на рубку борщевика
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь