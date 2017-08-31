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14:20 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан РМ

Президент Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова в соответствии с подписанными ранее указами.

Источник: Actualitati.md

«Эти люди представляют различные области, как, например: военнослужащие представители Объединенной контрольной комиссии, заложившие основы обеспечения безопасности на Днестре; шахматисты, продвигающие имидж нашей страны за ее пределами; участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, врачи, а также другие выдающиеся личности, внесшие свой вклад в развитие нашего государства и которые по тем или иным причинам не смогли принять личное участие в церемониях вручения наград.

Намерен и впредь награждать граждан, посвятивших свою жизнь труду и деятельности, внесших значительный вклад в развитие и строительство нашего государства", — подчеркнул Игорь Додон.

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