Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан РМ
Президент Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова в соответствии с подписанными ранее указами.
Президент Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова в соответствии с подписанными ранее указами.
«Эти люди представляют различные области, как, например: военнослужащие представители Объединенной контрольной комиссии, заложившие основы обеспечения безопасности на Днестре; шахматисты, продвигающие имидж нашей страны за ее пределами; участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, врачи, а также другие выдающиеся личности, внесшие свой вклад в развитие нашего государства и которые по тем или иным причинам не смогли принять личное участие в церемониях вручения наград.
Намерен и впредь награждать граждан, посвятивших свою жизнь труду и деятельности, внесших значительный вклад в развитие и строительство нашего государства", — подчеркнул Игорь Додон.