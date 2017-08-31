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14:06 (мск), источник: Интерфакс

Пескова удивили сообщения СМИ о выборе Путиным Орешкина в качестве преемника

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не знает, почему Bloomberg считает министра одним из фаворитов главы государства.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — В Кремле заявили, что не могут понять мотивы публикаций ряда СМИ сведений о рассмотрении якобы нынешнего министра экономического развития РФ Максима Орешкина в качестве преемника президента РФ.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин | Источник: РИА "Новости"

«Мне, проще говоря, непонятно, откуда проистекают подобные упражнения (агентства) Bloomberg», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Отвечая на вопрос, означает ли попадание Орешкина в список президентских фаворитов то, что Кремль намерен перенести акценты на экономический блок, Песков сказал:

Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg, поэтому не способен дать оценку таким проявлениям анализа.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на трех российских чиновников, в котором говорилось, что 35-летний министр является «новым фаворитом» президента РФ, отмечалась его возросшая роль в ходе зарубежных визитов и оценивались вероятные усилия Орешкина по реформированию российской экономики.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Alex Heavy
У нас народ решает кто будет следующим, правда иногда, по незнанию или на зло -выбирает не того.
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