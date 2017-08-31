Пескова удивили сообщения СМИ о выборе Путиным Орешкина в качестве преемника

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — В Кремле заявили, что не могут понять мотивы публикаций ряда СМИ сведений о рассмотрении якобы нынешнего министра экономического развития РФ Максима Орешкина в качестве преемника президента РФ.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин | Источник: РИА "Новости"

«Мне, проще говоря, непонятно, откуда проистекают подобные упражнения (агентства) Bloomberg», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Отвечая на вопрос, означает ли попадание Орешкина в список президентских фаворитов то, что Кремль намерен перенести акценты на экономический блок, Песков сказал:

Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg, поэтому не способен дать оценку таким проявлениям анализа.