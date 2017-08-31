Омский губернатор предлагает «трудным» детям бесплатные секции и театры

Глава региона Виктор Назаров поручил региональным министерствам труда и спорта разработать специальную программу культурных и спортивных мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также создать условия для систематических занятий спортом и посещения государственных учреждений культуры, сообщили в областном правительстве.

Одним из направлений профилактики правонарушений должно стать формирование у трудных подростков интереса к систематическим занятиям спортом, приобщение к культурным ценностям. Министерству труда и министерству по делам молодёжи, физкультуры и спорта поручено разработать для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, план мероприятий по аналогии с действующей для многодетных семей программой бесплатных посещений государственных учреждений культуры.