Омский губернатор предлагает «трудным» детям бесплатные секции и театры
Виктор Назаров дал поручение на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка.
Виктор Назаров дал поручение на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка.
Глава региона Виктор Назаров поручил региональным министерствам труда и спорта разработать специальную программу культурных и спортивных мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также создать условия для систематических занятий спортом и посещения государственных учреждений культуры, сообщили в областном правительстве.
Одним из направлений профилактики правонарушений должно стать формирование у трудных подростков интереса к систематическим занятиям спортом, приобщение к культурным ценностям. Министерству труда и министерству по делам молодёжи, физкультуры и спорта поручено разработать для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, план мероприятий по аналогии с действующей для многодетных семей программой бесплатных посещений государственных учреждений культуры.
«Нужно водить их на соревнования, в спортивные секции. Они должны бесплатно ходить в театры, музеи. У нас есть тренировочные базы, загрузите их. Если из десяти несовершеннолетних с криминальным опытом двоих вытащим, уже плюс профилактической работе», — сказал губернатор.