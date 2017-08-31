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13:58 (мск), источник: АиФ Омск

Омский губернатор предлагает «трудным» детям бесплатные секции и театры

Виктор Назаров дал поручение на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка.

Глава региона Виктор Назаров поручил региональным министерствам труда и спорта разработать специальную программу культурных и спортивных мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также создать условия для систематических занятий спортом и посещения государственных учреждений культуры, сообщили в областном правительстве.

Одним из направлений профилактики правонарушений должно стать формирование у трудных подростков интереса к систематическим занятиям спортом, приобщение к культурным ценностям. Министерству труда и министерству по делам молодёжи, физкультуры и спорта поручено разработать для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, план мероприятий по аналогии с действующей для многодетных семей программой бесплатных посещений государственных учреждений культуры.

«Нужно водить их на соревнования, в спортивные секции. Они должны бесплатно ходить в театры, музеи. У нас есть тренировочные базы, загрузите их. Если из десяти несовершеннолетних с криминальным опытом двоих вытащим, уже плюс профилактической работе», — сказал губернатор.

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