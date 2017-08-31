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14:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Нисковских сменил портфель министра на кресло мэра Сысерти

К обязанностям он приступит 18 сентября.

31 августа Дума Сысертского городского округа выбрала нового градоначальника. Им стал министр инвестиций Свердловской области Дмитрий Нисковских, передает «Уралифнормбюро».

Кроме него на эту должность претендовали директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов и замдиректора филиала Росреестра по Свердловской области Владимир Ефимов. В начале этой недели кандидаты прошли в финал конкурса по выборам главы городского округа.

«14 голосов было отдано за Нисковских, два человека поддержали Красноперова, а Ефимов снялся сегодня с конкурса, потому выбирали из двух человек», — пояснила член конкурсной комиссии, председатель муниципальной думы Олеся Сирман-Прочитанская.

1 сентября Нисковских подпишет постановление о вступлении в должность. К новым обязанностям он приступит, вероятнее всего, 18 сентября. Через день после того, как истекут полномочия действующего мэра «уральской Рублевки» Александра Карамышева, который сейчас занят попытками попасть в городскую думу.

По закону, на написание заявление об увольнении из состава правительства Свердловской области у Дмитрия Нисковских есть 5 дней. Кто сменит его на министерском посту, обсуждается. Место руководителя министерства инвестиций и развития региона пророчат замглавы областного минпромторга Виктории Казаковой.

«О назначении Казаковой пока точно ничего не известно. Имя человека, который сменит Нисковских будет известно сразу после того, как он напишет заявление об увольнении», — пояснили «Уралинформбюро» источники в кабмине.

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