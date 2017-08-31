Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Кошмар для ЕС»: Der Spiegel о встрече Путина с премьером Венгрии
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Татьяна Мерзлякова взяла выборы на Урале под свой контроль

Куда звонить свердловчанам, если их избирательные права будут нарушены.

Источник: www.midural.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова открыла «Горячую линию», посвящённую грядущим выборам, сообщили «АиФ-Урал» в аппарате регионального омбудсмена.

Её задача — обеспечить прозрачность и защитить избирательные права свердловчан. В единый день голосования — 10 сентября 2017 года — на Среднем Урале пройдут выборные кампании самого различного уровня: губернатора, глав четырех муниципалитетов и депутатов в органы местного самоуправления (49 территорий). Избиратели, чьи права будут нарушены, или свидетелями которых они станут, могут обратиться по телефонам: (343) 354−00−41, 8 967 633−72−41.

Кроме того, позвонив на «Горячую линию», уральцы смогут получить консультацию по вопросам, связанным с проведением выборов. Задать интересующие вопросы или сообщить о фактах нарушений можно также в интернет-приемной уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии: до и после
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь