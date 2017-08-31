Татьяна Мерзлякова взяла выборы на Урале под свой контроль

Источник: www.midural.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова открыла «Горячую линию», посвящённую грядущим выборам, сообщили «АиФ-Урал» в аппарате регионального омбудсмена.

Её задача — обеспечить прозрачность и защитить избирательные права свердловчан. В единый день голосования — 10 сентября 2017 года — на Среднем Урале пройдут выборные кампании самого различного уровня: губернатора, глав четырех муниципалитетов и депутатов в органы местного самоуправления (49 территорий). Избиратели, чьи права будут нарушены, или свидетелями которых они станут, могут обратиться по телефонам: (343) 354−00−41, 8 967 633−72−41 .