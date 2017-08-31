Татьяна Мерзлякова взяла выборы на Урале под свой контроль
Куда звонить свердловчанам, если их избирательные права будут нарушены.
Куда звонить свердловчанам, если их избирательные права будут нарушены.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова открыла «Горячую линию», посвящённую грядущим выборам, сообщили «АиФ-Урал» в аппарате регионального омбудсмена.
Её задача — обеспечить прозрачность и защитить избирательные права свердловчан. В единый день голосования — 10 сентября 2017 года — на Среднем Урале пройдут выборные кампании самого различного уровня: губернатора, глав четырех муниципалитетов и депутатов в органы местного самоуправления (49 территорий). Избиратели, чьи права будут нарушены, или свидетелями которых они станут, могут обратиться по телефонам: (343) 354−00−41,
Кроме того, позвонив на «Горячую линию», уральцы смогут получить консультацию по вопросам, связанным с проведением выборов. Задать интересующие вопросы или сообщить о фактах нарушений можно также в