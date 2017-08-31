Андрей Бочаров проверил готовность к работе первого в регионе школьного ресторана

Отремонтированную в школе № 33 Дзержинского района города Волгограда столовую проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. О готовности объекта, который уже завтра смогут оценить учащиеся, главе региона доложила директор МОУ СШ№ 33 Татьяна Озерова.

— Дети ждут 1 сентября с большим нетерпением, потому что они принимали участие в обсуждении проекта модернизации столовой. Было несколько вариантов, из которых ученики и родители выбрали именно этот. Новая столовая позволит организовать здоровое питание. Я думаю, что количество детей, которые будут получать горячее качественное питание, только увеличится, — сообщила Татьяна Озерова.

В типичном образовательном учреждении, где обучается 1350 детей, произошло полное перевоплощение обычной школьной столовой в практически европейский ресторан: здесь, как пояснила заместитель руководителя общественной организации «Профессионалы социального питания» Светлана Мамонтова, по проекту, согласованному с Роспотребнадзором, была произведена полная замена коммуникационных инженерных сетей и окон, закуплено новое технологическое и холодильное оборудование, приобретены кухонный инвентарь, посуда, мебель и специальная униформа для работников. При этом учитывались пожелания тех, для кого создавались самые комфортные условия.

— Выполнено все за короткие сроки: на территории школы действовал летний оздоровительный лагерь, поэтому ремонт и проект были реализованы за 6 недель. Но дети делились идеями, которые в период школьных каникул мы воплотим в жизнь, — рассказал она.

Дизайн и реализацию проекта оценил губернатор Волгоградской области.

— Важно, чтобы дети приходили сюда и чувствовали себя наравне со взрослыми, словно зашли в кафе или в ресторан. Столовая должна стать «модным» местом, — одобрил выбранный формат Андрей Бочаров.

Проект модернизации столовой в школе № 33 является пилотным: переоборудование предусматривает и внедрение безналичной оплаты расчета, при которой учащиеся без проблем могут получать качественное горячее питание. У родителей появится возможность не только контролировать расходы своего ребенка, но и знать о его предпочтениях в выборе блюд, чтобы исключить нежелательные.

— Даже если на карте по каким-то причинам нет средств, например, забыли пополнить счет, дети голодными не останутся: всегда можно будет воспользоваться кредитом, предоставляемым банком без процентов на срок до 50 дней, — пояснила Светлана Мамонтова.

Внедрение безналичной системы расчета за школьные завтраки и обеды помогает решать различные задачи.

— Это эксперимент. Поэтому нам важно получить ответы на вопросы. Все дети приходят в школу. И независимо от того, есть ли у родителей возможность давать деньги или государство выделяет средства на питание, ребёнок, приходя в столовую, не будет чувствовать себя белой вороной. Уже с детства надо формировать отношение, что он не находится в других условиях по сравнению с теми, чьи родители могут выделить финансовые средства. Это социальный аспект. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы средства, которые родители или государство выделяют детям на завтраки и обеды, шли непосредственно на здоровое питание. Это еще одна составляющая, и она очень важна. Мы хотим, чтобы здесь, на базе 33-й школы, у детей, которые приходят сюда, была карточка, а у родителей — понимание, куда направлены средства из абонентских источников. Чтобы школьники не экономили и потом тратили деньги на мороженое и лимонад, а имели возможность пообедать, потому что, как правило, родители заняты большую часть времени на работе, а у детей, которые все чаще находятся без присмотра, питание осуществляется на нерегулярной основе. Это вопрос здоровья и безопасности наших детей, — отметил Андрей Бочаров.

Проект «Школьный ресторан», который стартует в этом году в Волгоградской области, ранее был запущен в ряде городов России: Тольятти, Сочи, Москве, Казани, Санкт-Петербурге. Но, как отмечают специалисты, но не везде он оправдал ожидания.

— Семь лет он уже работает в Тольятти, хорошо реализуется в Сочи, — отметила успешные опыты Светлана Мамонтова.

Пока не ясно, как пойдет пилотный проект в Волгограде, но педагоги и родители ждут только положительных результатов от этого эксперимента.

— Мы обратились к организациям, обеспечивающим питанием городские школы, чтобы провести такой эксперимент и переоборудовать пока одну школьную столовую в таком формате. Если проект станет востребованным, мы получим положительный отклик как от детей, так и от преподавателей и родителей, то такую практику начнем вводить и во всех школах. Мы будем допускать компании, которые станут реализовывать проекты, включающие в себя не только организацию питания, но и замену полностью всего оборудования и создание таких столовых, где детям можно будет провести время перед дополнительными занятиями и различные мероприятия, — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор подчеркнул, что в подобном сотрудничестве бизнеса и власти, приоритетной станет политика долгосрочных инвестпроектов.