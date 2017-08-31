Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
10 чудовищных медицинских ошибок
Опубликован список ста самых влиятельных россиян за 100 лет
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Кошмар для ЕС»: Der Spiegel о встрече Путина с премьером Венгрии
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14:44 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров проверил готовность к работе первого в регионе школьного ресторана

В Волгоградской области впервые реализуется проект модернизации школьных столовых, который предусматривает полное переоборудование помещений и введение системы безналичной оплаты.

Отремонтированную в школе № 33 Дзержинского района города Волгограда столовую проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. О готовности объекта, который уже завтра смогут оценить учащиеся, главе региона доложила директор МОУ СШ№ 33 Татьяна Озерова.

— Дети ждут 1 сентября с большим нетерпением, потому что они принимали участие в обсуждении проекта модернизации столовой. Было несколько вариантов, из которых ученики и родители выбрали именно этот. Новая столовая позволит организовать здоровое питание. Я думаю, что количество детей, которые будут получать горячее качественное питание, только увеличится, — сообщила Татьяна Озерова.

В типичном образовательном учреждении, где обучается 1350 детей, произошло полное перевоплощение обычной школьной столовой в практически европейский ресторан: здесь, как пояснила заместитель руководителя общественной организации «Профессионалы социального питания» Светлана Мамонтова, по проекту, согласованному с Роспотребнадзором, была произведена полная замена коммуникационных инженерных сетей и окон, закуплено новое технологическое и холодильное оборудование, приобретены кухонный инвентарь, посуда, мебель и специальная униформа для работников. При этом учитывались пожелания тех, для кого создавались самые комфортные условия.

— Выполнено все за короткие сроки: на территории школы действовал летний оздоровительный лагерь, поэтому ремонт и проект были реализованы за 6 недель. Но дети делились идеями, которые в период школьных каникул мы воплотим в жизнь, — рассказал она.

Дизайн и реализацию проекта оценил губернатор Волгоградской области.

— Важно, чтобы дети приходили сюда и чувствовали себя наравне со взрослыми, словно зашли в кафе или в ресторан. Столовая должна стать «модным» местом, — одобрил выбранный формат Андрей Бочаров.

Проект модернизации столовой в школе № 33 является пилотным: переоборудование предусматривает и внедрение безналичной оплаты расчета, при которой учащиеся без проблем могут получать качественное горячее питание. У родителей появится возможность не только контролировать расходы своего ребенка, но и знать о его предпочтениях в выборе блюд, чтобы исключить нежелательные.

— Даже если на карте по каким-то причинам нет средств, например, забыли пополнить счет, дети голодными не останутся: всегда можно будет воспользоваться кредитом, предоставляемым банком без процентов на срок до 50 дней, — пояснила Светлана Мамонтова.

Внедрение безналичной системы расчета за школьные завтраки и обеды помогает решать различные задачи.

— Это эксперимент. Поэтому нам важно получить ответы на вопросы. Все дети приходят в школу. И независимо от того, есть ли у родителей возможность давать деньги или государство выделяет средства на питание, ребёнок, приходя в столовую, не будет чувствовать себя белой вороной. Уже с детства надо формировать отношение, что он не находится в других условиях по сравнению с теми, чьи родители могут выделить финансовые средства. Это социальный аспект. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы средства, которые родители или государство выделяют детям на завтраки и обеды, шли непосредственно на здоровое питание. Это еще одна составляющая, и она очень важна. Мы хотим, чтобы здесь, на базе 33-й школы, у детей, которые приходят сюда, была карточка, а у родителей — понимание, куда направлены средства из абонентских источников. Чтобы школьники не экономили и потом тратили деньги на мороженое и лимонад, а имели возможность пообедать, потому что, как правило, родители заняты большую часть времени на работе, а у детей, которые все чаще находятся без присмотра, питание осуществляется на нерегулярной основе. Это вопрос здоровья и безопасности наших детей, — отметил Андрей Бочаров.

Проект «Школьный ресторан», который стартует в этом году в Волгоградской области, ранее был запущен в ряде городов России: Тольятти, Сочи, Москве, Казани, Санкт-Петербурге. Но, как отмечают специалисты, но не везде он оправдал ожидания.

— Семь лет он уже работает в Тольятти, хорошо реализуется в Сочи, — отметила успешные опыты Светлана Мамонтова.

Пока не ясно, как пойдет пилотный проект в Волгограде, но педагоги и родители ждут только положительных результатов от этого эксперимента.

— Мы обратились к организациям, обеспечивающим питанием городские школы, чтобы провести такой эксперимент и переоборудовать пока одну школьную столовую в таком формате. Если проект станет востребованным, мы получим положительный отклик как от детей, так и от преподавателей и родителей, то такую практику начнем вводить и во всех школах. Мы будем допускать компании, которые станут реализовывать проекты, включающие в себя не только организацию питания, но и замену полностью всего оборудования и создание таких столовых, где детям можно будет провести время перед дополнительными занятиями и различные мероприятия, — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор подчеркнул, что в подобном сотрудничестве бизнеса и власти, приоритетной станет политика долгосрочных инвестпроектов.

— Контракты должны быть долгими, чтобы компания, которая заходит сюда, стремилась не вернуть деньги, а работать. Потому что если кто-то считает, что можно заработать на школьном питании, то это ошибка: во-первых, мы не допустим, во-вторых, это невозможно. Я вообще противник малых сроков: если люди вкладывают средства на короткий срок, то они хотят поднять цены и быстро извлечь прибыль, не просчитывая амортизацию. Должно быть понимание стабильности. Бизнес, который пришел сюда, должен остаться на долгие десятилетия. Для этого нужно делать основательно, — сказал Андрей Бочаров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Волгоградец, дважды обворовавший соседей, попал в колонию строгого режима
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии: до и после
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь