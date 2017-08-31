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15:14 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев получил от Спектора медаль «Непокоренные» за заслуги в сохранении памяти о войне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, УралПолит.Ru. Почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Семен Спектор вручил врио губернатора Евгению Куйвашеву медаль «Непокоренные» за его заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, поддержке бывших узников концлагерей и ветеранов.

Медаль Куйвашев получил в четверг на встрече с ветеранской общественностью Среднего Урала в честь Дня пенсионера в Свердловской области. Такой медалью награждаются бывшие узники концлагерей, а также те, кто сегодня поддерживает их и сохраняет память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Куйвашев обсудил с ветеранами итоги работы, а также поговорил с ними о совместных планах на будущее. Участники встречи и глава Среднего Урала договорились о совместной работе и впредь.

«Когда Евгений Владимирович спрашивает меня, как дела, я отвечаю: «На «четверку». Потому что «пятерка» — это стагнация. А отсутствие одного балла говорит о том, что нам можно что-то улучшать, совершенствовать и к чему-то стремиться», — сказал председатель Свердловской областной ветеранской организации Юрий Судаков.

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