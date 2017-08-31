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16:43 (мск), источник: АиФ Казань

Руководитель исполкома Чистополя ушел в отставку

Руководитель исполкома Чистополя Виктор Шурыгин ушел в отставку, сообщают «Чистопольские известия».

Заявление о досрочном прекращении полномочий руководитель исполкома города подал 31 августа. Это связано с тем, что Виктор Шурыгин станет помощником главы по организации работы в Чистополе ТОСЭР (территории опережающего социально — экономического развития). Глава Чистополя Дмитрий Иванов поблагодарил Шурыгина за работу и вручил ему Почетную грамоту.

Напомним, три татарстанских моногорода — Зеленодольск, Нижнекамск и Чистополь — войдут в число территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР).

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