Руководитель исполкома Чистополя ушел в отставку

Заявление о досрочном прекращении полномочий руководитель исполкома города подал 31 августа. Это связано с тем, что Виктор Шурыгин станет помощником главы по организации работы в Чистополе ТОСЭР (территории опережающего социально — экономического развития). Глава Чистополя Дмитрий Иванов поблагодарил Шурыгина за работу и вручил ему Почетную грамоту.