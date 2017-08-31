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17:12 (мск), источник: Volga News

Михаил Задорнов: «Я вижу позитивные изменения в экономике Самарской области»

В четверг, 31 августа, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с президентом — председателем правления ВТБ24 Михаилом Задорновым, на которой обсуждались вопросы сотрудничества региона с одним из крупнейших банков страны.

Источник: РИА "Новости"

В начале встречи глава региона рассказал о текущей финансовой ситуации в Самарской области. «Первые семь месяцев этого года доходы бюджета росли по сравнению с прошлым годом где-то на уровне 8%. Это хороший уровень», — отметил Николай Меркушкин.

Михаил Задорнов заверил губернатора, что количество налогов, перечисляемых ВТБ24 в областной бюджет в этом году, увеличится за счет роста прибыли банка и введения новых мощностей — в частности, с открытием сервисного центра в областной столице, который будет работать на всю страну.

Общие инвестиции банка в этот проект составили около 2,8 млрд рублей, к концу первого квартала 2019 года там будет работать 600 человек. В результате, общее число сотрудников ВТБ24 в Самарской области составит более 1600.

«Вы открываете здесь такое серьезное учреждение, как сервисный центр, для нас это очень важно», — заметил Николай Меркушкин.

Также Михаил Задорнов ознакомил главу региона с совместным проектом ВТБ24 и Почты России — «Почта Банком». Сегодня в Самарской области уже работает порядка 370 точек нового банка. Его главным преимуществом, по мнению председателя правления ВТБ24, является возможность предоставлять как почтовые, так и банковские услуги на одной площадке. Отделения и терминалы этого учреждения планируется открыть во всех населенных пунктах губернии, где проживает более 5000 человек.

Глава региона заметил, что очень важно, чтобы такие услуги на современном техническом уровне могли получать жители самых удаленных уголков губернии. Это сэкономит и время и средства граждан.

Рассказывая о положении ВТБ24 на финансовом рынке региона, Михаил Задорнов отметил рост спроса на потребительское кредитование, автокредиты, ипотеку. В частности, группа ВТБ совсем недавно снизила процентные ставки по ипотечным кредитам до 9,5%, и за первую неделю после этого объем заявок на жилищные кредиты сразу вырос на 25%.

Также он отметил наметившийся рост спроса на кредитование малого бизнеса. «Я вижу позитивные изменения в экономике Самарской области», — подчеркнул Михаил Задорнов.

Говоря о развитии зарплатных проектов в регионе, Задорнов отметил, что ВТБ24 планирует увеличить долю самарских бюджетников, обслуживающихся в банке, с 13 до 25%.

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