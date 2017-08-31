Назначен советник в Управлении делами Президента РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Управлении делами Президента Республики Казахстан назначен советник. Им стал Местоев Ахмед Якубович, сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Управлении делами Президента Республики Казахстан назначен советник. Им стал Местоев Ахмед Якубович, сообщает
Местоев Ахмед Якубович родился 15 июня 1949 года. 1969 — 1996 годы проработал в системе Казпотребсоюза, начиная с должности специалиста — до заместителя председателя правления Казпотребсоюза.
1996 — 2002 годы — торговый представитель Республики Казахстан в Швейцарская Конфедерации (Женева).
2002 — 2010 годы — торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).
С ноября 2010 года — заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан — руководитель представительства Управления делами Президента Республики Казахстан в Алматы.
С октября 2012 года — торговый представитель Казахстана в Российской Федерации (Москва).