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16:10 (мск), источник: Kazinform

Назначен советник в Управлении делами Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Управлении делами Президента Республики Казахстан назначен советник. Им стал Местоев Ахмед Якубович, сообщает пресс-служба УДП РК.

Источник: Kazinform

Местоев Ахмед Якубович родился 15 июня 1949 года. 1969 — 1996 годы проработал в системе Казпотребсоюза, начиная с должности специалиста — до заместителя председателя правления Казпотребсоюза.

1996 — 2002 годы — торговый представитель Республики Казахстан в Швейцарская Конфедерации (Женева).

2002 — 2010 годы — торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).

С ноября 2010 года — заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан — руководитель представительства Управления делами Президента Республики Казахстан в Алматы.

С октября 2012 года — торговый представитель Казахстана в Российской Федерации (Москва).

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