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15:43 (мск), источник: dostup1.ru

Фронтовикам Челябинской области и их вдовам добавили льгот

Южноуральские парламентарии сегодня расширили список граждан, которые имеют право на бесплатный ремонт в квартире, подводку газа и капитальный ремонт квартир и жилых домов.

Сделать капитальный ремонт, провести газ или получить иную льготу от правительства Челябинской области вскоре сможет более широкий круг ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов — в четверг, 31 августа, депутаты Законодательного Собрания поддержали внесение изменений в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Данный закон предусматривает оказание единовременной материальной помощи на текущий ремонт квартир в многоквартирных домах — в размере 15 тыс. рублей, жилых домов — в размере 25 тыс. рублей, единовременной материальной помощи на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — 25 тыс. рублей. Еще одна мера соцподдержки — материальная помощь на капремонт квартиры или дома в размере 100 тыс. рублей.

Эту меру соцподдержки ранее получали отдельные категории граждан, которым выплачивают пенсию через Пенсионный фонд. «Это вызывало справедливую критику ветеранов Великой Отечественной войны, получающих пенсию по линии министерства обороны РФ, министерства внутренних дел РФ и иных федеральных органов, в которых есть военная служба. Ранее они были лишены возможности получать эту материальную помощь», — объяснил председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

Законопроектом предполагается оказание ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ, которые получают государственные пенсии, единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, а также на газификацию домов. «Я думаю, что это наша дань ветеранам и их семьям», — заключил Мякуш.

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