Алиханов поспорил с чиновником из полпредства президента, что осмотрит все дворы в регионе
Глава региона заверил, что проинспектировал придомовые пространства во всех муниципалитетах.
Глава региона заверил, что проинспектировал придомовые пространства во всех муниципалитетах.
Врио губернатора Антон Алиханов рассказал, что поспорил с чиновником из полпредства президента в СЗФО
— Я сам лично поспорил с одним человеком в полпредстве, её знают многие — Любовь Павловна Совершаева (замполпреда президента в СЗФО, — прим. Калининград.Ru). Она говорит: «Ты зачем сказал, что ты все дворы объедешь?». Я говорю: «Любовь Павловна, ну я объеду». Она говорит: «Ну спорим?». Ну вот я проехал все дворы во всех муниципалитетах — и в Светлом, и в Советске, и в Гвардейске, и в Калининграде мы, наверное, раза
Он отметил, что деньги в рамках программы по формированию комфортной городской среды не будут «размазывать тонким слоем по муниципалитетам», а распределят «кустовым способом». Чиновники будут выбирать территории, чтобы сделать там «много и сразу». Глава региона также отметил, что одной из главных проблем при реализации программы оказался совместный поиск решений с жителями.
«Мы постоянно слышим гул недовольства, но при этом когда пытаешься вовлечь людей в работу, они говорят: “Слушайте, я на работу. Я поздно возвращаюсь” и ещё
В 2017 году на реализацию федеральной программы по формированию комфортной городской среды Калининградской области выделили 166 миллионов рублей. Регион софинансирует 97 миллионов. В Калининграде в рамках этого проекта планируют отремонтировать 27 территорий вокруг 58 домов и набережную Нижнего озера.