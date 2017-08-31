Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинский националист сделал неожиданное заявление про Крым
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
В Кремле прокомментировали серьезные разногласия Путина и Макрона
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Акупунктура для собак и кошек
16:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов поспорил с чиновником из полпредства президента, что осмотрит все дворы в регионе

Глава региона заверил, что проинспектировал придомовые пространства во всех муниципалитетах.

Источник: Калининград.Ru

Врио губернатора Антон Алиханов рассказал, что поспорил с чиновником из полпредства президента в СЗФО из-за обещания осмотреть все дворы в Калининградской области. Речь об этом зашла во время проектной сессии Центра мониторинга ОНФ по благоустройству городской среды. Мероприятие прошло в четверг, 31 августа, в научно-технологическом парке БФУ им. И. Канта «Фабрика».

— Я сам лично поспорил с одним человеком в полпредстве, её знают многие — Любовь Павловна Совершаева (замполпреда президента в СЗФО, — прим. Калининград.Ru). Она говорит: «Ты зачем сказал, что ты все дворы объедешь?». Я говорю: «Любовь Павловна, ну я объеду». Она говорит: «Ну спорим?». Ну вот я проехал все дворы во всех муниципалитетах — и в Светлом, и в Советске, и в Гвардейске, и в Калининграде мы, наверное, раза три-четыре выезжали, смотрели, общались с людьми, — поделился Алиханов с присутствующими.

Он отметил, что деньги в рамках программы по формированию комфортной городской среды не будут «размазывать тонким слоем по муниципалитетам», а распределят «кустовым способом». Чиновники будут выбирать территории, чтобы сделать там «много и сразу». Глава региона также отметил, что одной из главных проблем при реализации программы оказался совместный поиск решений с жителями.

«Мы постоянно слышим гул недовольства, но при этом когда пытаешься вовлечь людей в работу, они говорят: “Слушайте, я на работу. Я поздно возвращаюсь” и ещё что-нибудь. То есть всё время — запрос на какое-то общение, которое потом, на самом деле, ни во что не выливается, потому что люди постоянно прячутся. И это — одна из больших проблем, которую надо было решать в том числе в рамках этой программы», — сказал Алиханов.

В 2017 году на реализацию федеральной программы по формированию комфортной городской среды Калининградской области выделили 166 миллионов рублей. Регион софинансирует 97 миллионов. В Калининграде в рамках этого проекта планируют отремонтировать 27 территорий вокруг 58 домов и набережную Нижнего озера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Бутик-отель, коворкинг-центр и киноплощадка»: москвичи предложили оживить Дом Советов
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь