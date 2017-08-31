Алиханов поспорил с чиновником из полпредства президента, что осмотрит все дворы в регионе

Источник: Калининград.Ru

Врио губернатора Антон Алиханов рассказал, что поспорил с чиновником из полпредства президента в СЗФО из-за обещания осмотреть все дворы в Калининградской области. Речь об этом зашла во время проектной сессии Центра мониторинга ОНФ по благоустройству городской среды. Мероприятие прошло в четверг, 31 августа, в научно-технологическом парке БФУ им. И. Канта «Фабрика».

— Я сам лично поспорил с одним человеком в полпредстве, её знают многие — Любовь Павловна Совершаева (замполпреда президента в СЗФО, — прим. Калининград.Ru). Она говорит: «Ты зачем сказал, что ты все дворы объедешь?». Я говорю: «Любовь Павловна, ну я объеду». Она говорит: «Ну спорим?». Ну вот я проехал все дворы во всех муниципалитетах — и в Светлом, и в Советске, и в Гвардейске, и в Калининграде мы, наверное, раза три-четыре выезжали, смотрели, общались с людьми, — поделился Алиханов с присутствующими.

Он отметил, что деньги в рамках программы по формированию комфортной городской среды не будут «размазывать тонким слоем по муниципалитетам», а распределят «кустовым способом». Чиновники будут выбирать территории, чтобы сделать там «много и сразу». Глава региона также отметил, что одной из главных проблем при реализации программы оказался совместный поиск решений с жителями.

«Мы постоянно слышим гул недовольства, но при этом когда пытаешься вовлечь людей в работу, они говорят: “Слушайте, я на работу. Я поздно возвращаюсь” и ещё что-нибудь. То есть всё время — запрос на какое-то общение, которое потом, на самом деле, ни во что не выливается, потому что люди постоянно прячутся. И это — одна из больших проблем, которую надо было решать в том числе в рамках этой программы», — сказал Алиханов.