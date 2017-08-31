Лукашенко: нужно, чтобы народ мог купить морковь, свеклу и яблоко

Источник: Sputnik.by

В четверг глава государства принял с докладом вице-премьера Михаила Русого и министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, которые доложили главе государства о ходе уборочной кампании, ее предварительных результатах.

«Хватит ли нам для того, чтобы прокормить народ, — это, естественно, не обсуждается. У нас всегда хватало, уже 20 лет подряд. Запасы: мы договаривались, что порядка миллиона тонн мы возьмем в резерв. Пусть будет хлеб. Это золото», — сказал президент, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

В ходе доклада президент поинтересовался итогами уборки зерновых культур. Он подчеркнул, что именно зерновые являются основой для обеспечения кормами в животноводстве и птицеводстве.

Президент поинтересовался и тем, как будет обеспечена закладка овощей, плодов и фруктов в стабилизационные фонды. «Плоды, овощи… Хватит ли нам этих культур для создания стабилизационных фондов? Чтобы народ мог всегда купить и морковку, и свеклу, и капусту, яблоко и так далее», — сказал Лукашенко.

Урожая достаточно

В ходе доклада глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц сообщил, что уборка зерновых и зернобобовых культур практически завершена, осталось убрать немногим более 73 тысяч гектаров в Витебской области. «С каждым днем темпы увеличиваются. Сегодня все комбайны в работе во всех районах Витебской области. Ожидаем хороший уровень обмолота хлебов», — сказал он.

Министр проинформировал главу государства, что из-за холодного и ненастного лета в северных районах страны затянулся процесс созревания некоторых сельхозкультур, поэтому их уборка будет начата в ближайшие дни.

По словам министра, только в общественном секторе намолочено почти 7,4 миллионов тонн зерна. С учетом сбора зерна в фермерских хозяйствах и на личных подворьях у населения урожай зерновых в нынешнем году составит около 8,1 миллионов тонн зерна (без кукурузы). «Этого зерна достаточно, чтобы заготовить продовольственные запасы нашей страны», — подчеркнул Заяц.

Ранее Минсельхозпрод прогнозировал, что в текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур может составить 7,3 миллиона тонн, тогда как в прошлом году страна собрала урожай в 7,5 миллионов тонн зерна (в весе после доработки). По сравнению с 2015 годом в минувшем году урожай сократился почти на 14%.

Что заложат в стабфонды?

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия, в нынешнем году в стране будет выращено и собрано достаточно плодоовощной продукции, чтобы сформировать стабилизационные фонды, а также выполнить контрактные обязательства по экспортным поставкам.

Так, предприятиями АПК и фермерскими хозяйства уже произведено около 95 тысяч тонн овощей, собрано около 2 тысяч тонн плодов и ягод. Также идет уборка картофеля, его собрано уже 28 тысяч тонн при средней урожайности 307 центнеров с гектара.

Кроме того, на сегодняшний день сельхозогранизации страны и фермеры выращивают порядка 40 наименований плодово-ягодных культур.

Всего в 2017 году в сельхозорганизациях страны и крестьянских фермерских хозяйствах планируется произвести 1,1 миллион тонн картофеля, 528 тысяч тонн овощей, плодов и ягод — 102−105 тысячи тонн.

Валовый сбор картофеля в этом году, с учетом произведенного на личных подворьях, составит 5,7 миллионов тонн, овощей — 1,7 миллионов тонн, плодов и ягод — 480 тысяч тонн.

«Сейчас идет отгрузка ранней продукции на экспорт. Чтобы продукция сохранялась практически до следующего урожая, в стране созданы специализированные хранилища: картофелехранилища емкостью 829 тысяч тонн, овощехранилища емкостью 148 тысячи тонн, плодохранилища — 102 тысячи тонн. Это позволяет продавать продукцию тогда, когда складываются наиболее выгодные цены», — отметили в министерстве.

Яблок будет достаточно

Со своей стороны в Институте плодоводства сообщили, что урожай яблок в 2017 году позволит обеспечить потребности внутреннего рынка.

Там отметили, что погода внесла свои коррективы в сбор урожая яблок в этом году. Прогнозируется, что урожай яблок будет немного меньше прошлого года, однако снижение не критичное и позволит, как и в 2016 году, экспортировать яблоки.

За первое полугодие белорусским предприятиям торговли было поставлено 53 тысячи тонн яблок, из которых белорусская продукция составила только 16%.