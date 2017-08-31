Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Жесткий комментарий бойца "Азова" про арку Крымского моста
10 чудовищных медицинских ошибок
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Акупунктура для собак и кошек
16:51 (мск), источник: БЕЛТА

МИД: неуместно использовать дело пропавшего украинца Павла Гриба для публичных угроз Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел считает неуместным использовать дело пропавшего украинца Павла Гриба для публичных угроз Беларуси. Об этом заявил журналистам начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Таким образом в белорусском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявления заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Беларусь якобы не по-партнерски ведет себя с Украиной.

«Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи. Тем более неуместно, пользуясь делом Павла Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС — Армении, Казахстану, Кыргызстану и России — “навязать свои интересы” в экономической сфере», — подчеркнул Дмитрий Мирончик.

Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который 31 августа был вызван в МИД Беларуси. Было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям.

«Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами», — отметил пресс-секретарь МИД.

С 29 августа по запросу посольства Украины белорусские правоохранительные органы — Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет — на всей территории страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.

«Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам — и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую», — добавил Дмитрий Мирончик.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лукашенко протестировал Tesla
Житель Молодечно нашел чужую кредитку и посчитал это подарком судьбы
Ткачев допустил поставки «определенных партий» томатов из Турции
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь