МИД: неуместно использовать дело пропавшего украинца Павла Гриба для публичных угроз Беларуси

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Таким образом в белорусском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявления заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Беларусь якобы не по-партнерски ведет себя с Украиной.

«Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи. Тем более неуместно, пользуясь делом Павла Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС — Армении, Казахстану, Кыргызстану и России — “навязать свои интересы” в экономической сфере», — подчеркнул Дмитрий Мирончик.

Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который 31 августа был вызван в МИД Беларуси. Было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям.

«Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами», — отметил пресс-секретарь МИД.

С 29 августа по запросу посольства Украины белорусские правоохранительные органы — Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет — на всей территории страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.