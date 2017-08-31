Губернатор обратил внимание на скандал вокруг выборов Почётных граждан Воронежа
Губернатор Алексей Гордеев на встрече с председателем городской думы Владимиром Ходыревым обсудил процедуру присвоения звания «Почётный гражданин Воронежа».
Губернатор Алексей Гордеев на встрече с председателем городской думы Владимиром Ходыревым обсудил процедуру присвоения звания «Почётный гражданин Воронежа».
Глава региона порекомендовал прислушиваться к мнению общественности и консультироваться с экспертным сообществом, сообщил
Присвоение высокого звания «Почётный гражданин Воронежа» спровоцировало в Воронеже скандал — группа инициативных горожан подвергла критике выбор членов Общественной палаты Воронежа.
На встрече с Владимиром Ходыревым Алексей Гордеев подчеркнул, что «высокий титул должен присваиваться достойным людям, которые внесли значительный вклад в развитие города, в формирование его
При этом неизвестно, отразится ли замечание губернатора на выборе Почётных граждан Воронежа и на мнение Общественной палаты.
В 2017 году кандидатами на звание «Почётный гражданин Воронежа» стали бывший мэр Воронежа и
Авторы письма попросили депутатов «в виде исключения» вынести на голосование кандидатуру Ивана Безгина, композитора и мастера по изготовлению музыкальных инструментов, которого называют «воронежским Страдивари». В свою очередь, председатель Общественной палаты Воронежа Сергей Филоненко в интервью «Вести-Воронеж» объяснил, что Александр Цапин и Игорь Есауленко получили большинство голосов как «самые достойные».