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16:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

Губернатор обратил внимание на скандал вокруг выборов Почётных граждан Воронежа

Губернатор Алексей Гордеев на встрече с председателем городской думы Владимиром Ходыревым обсудил процедуру присвоения звания «Почётный гражданин Воронежа».

Глава региона порекомендовал прислушиваться к мнению общественности и консультироваться с экспертным сообществом, сообщил пресс-центр облправительства в четверг, 31 августа.

Присвоение высокого звания «Почётный гражданин Воронежа» спровоцировало в Воронеже скандал — группа инициативных горожан подвергла критике выбор членов Общественной палаты Воронежа.

На встрече с Владимиром Ходыревым Алексей Гордеев подчеркнул, что «высокий титул должен присваиваться достойным людям, которые внесли значительный вклад в развитие города, в формирование его социально-культурного и экономического потенциала». Глава региона отметил, что Почётный гражданин должен быть знаменит конкретными делами на благо общества, которые получили высокую оценку прежде всего от жителей Воронежа.

При этом неизвестно, отразится ли замечание губернатора на выборе Почётных граждан Воронежа и на мнение Общественной палаты.

В 2017 году кандидатами на звание «Почётный гражданин Воронежа» стали бывший мэр Воронежа и экс-губернатор Воронежской области Александр Цапин и ректор Воронежского госуниверситета имени Бурденко Игорь Есауленко. Это возмутило горожан, и они направили председателю гордумы письмо с критикой выбора членов Общественной палаты. Авторы указали, что у Цапина и Есауленко есть «неплохой административный ресурс», так как они — «люди, облечённые властью». Активисты назвали кандидатуры Цапина и Есауленко спорными «с точки зрения общественного признания».

Авторы письма попросили депутатов «в виде исключения» вынести на голосование кандидатуру Ивана Безгина, композитора и мастера по изготовлению музыкальных инструментов, которого называют «воронежским Страдивари». В свою очередь, председатель Общественной палаты Воронежа Сергей Филоненко в интервью «Вести-Воронеж» объяснил, что Александр Цапин и Игорь Есауленко получили большинство голосов как «самые достойные».

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