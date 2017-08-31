Аксенов: граничащие с Крымом районы Украины превратились в рассадники экстремизма и терроризма

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совместном заседании антитеррористических комиссий в РК и Краснодарском крае.
По словам Аксенова, обстановка в Крыму стабильная и контролируемая. Вместе с тем существует ряд угрозообразующих факторов. «В частности, это проведение украинской армией вблизи наших границ карательной операции на Юго-Востоке Украины и массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Россию, в том числе в Республику Крым. Дислокация на границе с Крымом боевиков «Правого сектора"* и так называемого «крымско-татарского батальона». Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма», — цитирует главу Крыма его пресс-служба.
Кроме того, добавил Аксенов, угрозу безопасности несет наличие большого количества оружия и боеприпасов, сохранившихся на полуострове со времен Великой Отечественной войны.
По его мнению, в этих условиях особенно важно обеспечить антитеррористическую безопасность значимых объектов Крыма.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.