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16:40 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: граничащие с Крымом районы Украины превратились в рассадники экстремизма и терроризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). Дислокация боевиков радикальной националистической организации «Правый сектор"* и добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана в приграничных с Крымом районах Украины несет угрозу безопасности полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совместном заседании антитеррористических комиссий в РК и Краснодарском крае.

По словам Аксенова, обстановка в Крыму стабильная и контролируемая. Вместе с тем существует ряд угрозообразующих факторов. «В частности, это проведение украинской армией вблизи наших границ карательной операции на Юго-Востоке Украины и массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Россию, в том числе в Республику Крым. Дислокация на границе с Крымом боевиков «Правого сектора"* и так называемого «крымско-татарского батальона». Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма», — цитирует главу Крыма его пресс-служба.

Кроме того, добавил Аксенов, угрозу безопасности несет наличие большого количества оружия и боеприпасов, сохранившихся на полуострове со времен Великой Отечественной войны.

По его мнению, в этих условиях особенно важно обеспечить антитеррористическую безопасность значимых объектов Крыма.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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