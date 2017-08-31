Аксенов видит угрозу в массовой иммиграции из Донбасса в Крым
31 августа.
31 августа.
«В частности, это проведение украинской армией вблизи наших границ карательной операции на
Это первое со дня основания Национального антитеррористического комитета (НАК) совместное заседание двух субъектов Российской Федерации. Оно проводится в соответствии с решением председателя НАК, сообщила
«Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма. Угрозу безопасности несёт и наличие значительного количества оружия и боеприпасов, сохранившихся на полуострове со времён Великой Отечественной войны», — отметил глава республики.
По его словам, в сложившихся условиях особую значимость приобрели вопросы обеспечения безопасности объектов
С. Аксенов подчеркнул необходимость выработки решения по организации работы в сфере профилактики терроризма и предотвращения возможных террористических актов в районе Керченской паромной переправы, строящегося моста через Керченский пролив, энергомоста
Глава региона отметил, что от выработанных решений и их исполнения будет зависеть благополучие как Крыма, так и Краснодарского края.
В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Крым и Кубань активно сотрудничают.
«Мы тесно взаимодействуем по разным вопросам. Перед нашими регионами стоят одинаковые задачи. Только вместе мы сможем достичь результатов», — сказал В. Кондратьев.
«Сегодня предмет обсуждения — вопросы транспортной и энергетической безопасности, которые связывают нас как никогда. Решение этих вопросов от нас требует более чётких и слаженных действий», — подчеркнул краснодарский губернатор.