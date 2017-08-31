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17:16 (мск), источник: Интерфакс

Аксенов видит угрозу в массовой иммиграции из Донбасса в Крым

31 августа. Interfax-Russia.ru — Обстановка в Республике Крым стабильная и контролируемая, вместе с тем, существует ряд «угрозообразующих факторов», заявил глава региона Сергей Аксенов в четверг.

Источник: Интерфакс

«В частности, это проведение украинской армией вблизи наших границ карательной операции на юго-востоке Украины и массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Россию, в том числе в Республику Крым», — сказал С. Аксенов в Керчи на выездном совместном заседании антитеррористических комиссий в Крыму и Краснодарском крае.

Это первое со дня основания Национального антитеррористического комитета (НАК) совместное заседание двух субъектов Российской Федерации. Оно проводится в соответствии с решением председателя НАК, сообщила пресс-служба главы Крыма.

Также в числе «угрозообразующих факторов» С. Аксенов назвал «дислокацию на границе с Крымом боевиков “Правого сектора” и так называемого крымско-татарского батальона».

«Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма. Угрозу безопасности несёт и наличие значительного количества оружия и боеприпасов, сохранившихся на полуострове со времён Великой Отечественной войны», — отметил глава республики.

По его словам, в сложившихся условиях особую значимость приобрели вопросы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

С. Аксенов подчеркнул необходимость выработки решения по организации работы в сфере профилактики терроризма и предотвращения возможных террористических актов в районе Керченской паромной переправы, строящегося моста через Керченский пролив, энергомоста Кубань-Крым и газопровода.

Глава региона отметил, что от выработанных решений и их исполнения будет зависеть благополучие как Крыма, так и Краснодарского края.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Крым и Кубань активно сотрудничают.

«Мы тесно взаимодействуем по разным вопросам. Перед нашими регионами стоят одинаковые задачи. Только вместе мы сможем достичь результатов», — сказал В. Кондратьев.

«Сегодня предмет обсуждения — вопросы транспортной и энергетической безопасности, которые связывают нас как никогда. Решение этих вопросов от нас требует более чётких и слаженных действий», — подчеркнул краснодарский губернатор.

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