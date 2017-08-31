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19:01 (мск), источник: ТАСС

Памфилова заявила о недопустимости стремления к «показательным цифрам» на выборах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Давление на избиркомы с целью достижения показательных результатов на выборах 10 сентября недопустимо. Об этом в четверг заявила журналистам председатель ЦИК России Элла Памфилова по итогам прошедшего 30 августа совещания руководства ЦИК, представителей администрации президента, руководителей избирательных комиссий регионов и заместителей глав субъектов, курирующих вопросы внутренней политики.

Источник: РИА "Новости"

«Как я уже говорила, никакие показательные цифры не нужны и недопустимы! А тех, кто посчитает для себя возможным использовать административное давление на избирательные комиссии, ждет уголовная и административная ответственность, которая в этом году была усилена. Надеюсь, что все наши слова были услышаны, а призывы будут реализованы», — сказала Памфилова.

По ее словам, участники совещания обсудили все аспекты избирательных кампаний, проходящих в регионах, «исходя из четкого понимания ответственности каждой стороны исключительно в рамках своей компетенции».

«При этом договорились об оперативном и эффективном взаимодействии по целому ряду вопросов. Например: материально-техническое обеспечение избирательных участков (в том числе наличие компьютеров), безопасность, доступность избирательных участков для граждан с ограниченными физическими возможностями», — пояснила глава Центризбиркома.

Кроме того, на совещании говорили об обеспечении равных возможностей для всех участников избирательных кампаний. «Главное для всех — точное, безоговорочное соблюдение закона и всех избирательных процедур. Безусловно, особое внимание направлено на 20 регионов, где отрабатываются новации, которые будут применяться на выборах [президента] в марте 2018 года», — подчеркнула Памфилова.

Справка
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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Швед
смотрю на лицо эллы и понимаю - да это же сама совесть - всего российского электората
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