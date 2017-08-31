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17:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Уволен руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края

Распоряжение о прекращении полномочий Игоря Скобелева в связи с утратой доверия подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений краевой администрации провело проверку достоверности и полноты сведений о доходах и имущественных обязательствах в отношении Игоря Скобелева. Как выяснилось, чиновник не принял необходимые меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ» Игорь Скобелев освобожден от замещаемой должности руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края и уволен с государственной службы в связи с утратой доверия.

Скобелев являлся руководителем краевого департамента информатизации и связи с июля 2016 года.

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