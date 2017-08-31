Губернатор наградил главу воронежского облизбиркома

Источник: Время Воронежа

Губернатор Алексей Гордеев наградил председателя избирательной комиссии Воронежской области Сергея Канищева. Глава облизбиркома удостоился почетного знака «За добросовестную службу Воронежской области».

Глава региона отметил плодотворную работу Канищева в органах госвласти и высокий профессионализм. Награду приурочили к 45-летию госслужащего. Соответствующий указ опубликовал официальный портал нормативных правовых актов 30 августа. Сам документ подписан еще 4 августа. Кроме того, 30 августа появились приказы о награждении ректора ВГУИТ Евгения Чертова и президента Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области, бывшего руководителя УФСБ по региону Александра Андреева.

Сергей Канищев возглавил облизбирком в ноябре 2016 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя — начальника отдела кадров управления государственной службы и кадров правительства Воронежской области.