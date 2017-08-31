Губернатор наградил главу воронежского облизбиркома
Сергей Канищев получил почетный знак за добросовестную службу.
Сергей Канищев получил почетный знак за добросовестную службу.
Губернатор Алексей Гордеев наградил председателя избирательной комиссии Воронежской области Сергея Канищева. Глава облизбиркома удостоился почетного знака «За добросовестную службу Воронежской области».
Глава региона отметил плодотворную работу Канищева в органах госвласти и высокий профессионализм. Награду приурочили к 45-летию госслужащего. Соответствующий указ опубликовал официальный портал нормативных правовых актов 30 августа. Сам документ подписан еще 4 августа. Кроме того, 30 августа появились приказы о награждении ректора ВГУИТ Евгения Чертова и президента Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области, бывшего руководителя УФСБ по региону Александра Андреева.
Сергей Канищев возглавил облизбирком в ноябре 2016 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя — начальника отдела кадров управления государственной службы и кадров правительства Воронежской области.
Предыдущий руководитель облизбиркома Владимир Селянин ушел в отставку, после скандала на выборах в Госдуму 2016 года, когда 4 тыс. голосов сначала приписали региональной группе «Справедливой России», а потом вернули «Единой России». Селянин занимал пост руководителя облизбиркома в течение 20 лет.