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17:02 (мск), источник: Время Воронежа

Губернатор наградил главу воронежского облизбиркома

Сергей Канищев получил почетный знак за добросовестную службу.

Источник: Время Воронежа

Губернатор Алексей Гордеев наградил председателя избирательной комиссии Воронежской области Сергея Канищева. Глава облизбиркома удостоился почетного знака «За добросовестную службу Воронежской области».

Глава региона отметил плодотворную работу Канищева в органах госвласти и высокий профессионализм. Награду приурочили к 45-летию госслужащего. Соответствующий указ опубликовал официальный портал нормативных правовых актов 30 августа. Сам документ подписан еще 4 августа. Кроме того, 30 августа появились приказы о награждении ректора ВГУИТ Евгения Чертова и президента Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области, бывшего руководителя УФСБ по региону Александра Андреева.

Сергей Канищев возглавил облизбирком в ноябре 2016 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя — начальника отдела кадров управления государственной службы и кадров правительства Воронежской области.

Предыдущий руководитель облизбиркома Владимир Селянин ушел в отставку, после скандала на выборах в Госдуму 2016 года, когда 4 тыс. голосов сначала приписали региональной группе «Справедливой России», а потом вернули «Единой России». Селянин занимал пост руководителя облизбиркома в течение 20 лет.

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