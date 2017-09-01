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12:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

На должность главы Петропавловского района будет претендовать Юрий Шевченко

Его решение участвовать в конкурсе на должность поддержал губернатор.

Источник: Вести - Воронеж

На должность главы администрации Петропавловского района будет претендовать Юрии Шевченко. Сейчас он исполняет обязанности руководителя на этой должности. О намерении участвовать в конкурсе Юрий Шевченко сообщил губернатору Алексею Гордееву на встрече в четверг, 31 августа. Глава региона поддержал решение Юрия Шевченко, сообщили в пресс-службе облправительства.

Прежний глава Петропавловского района Алексей Собкалов досрочно сложил полномочия в июне 2017 года, чтобы уйти на повышение в правительство области. Исполнять обязанности по руководству районном стал его заместитель Юрий Шевченко. Поэтому его решение участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности вполне предсказуемо.

На встрече с губернатором Юрий Шевченко доложил об успехах района, где собирают рекордный урожай зерновых — планируется получить 180 тыс. тонн зерна. Есть успехи и в животноводстве. За 6 месяцев 2017 года производство мяса в Петропавловском районе увеличилось на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года и почти на 64% — к показателям 2015 года.

Юрий Шевченко проинформировал губернатора о строительстве стадиона с искусственным покрытием. Общая стоимость проекта составляет 61,5 млн рублей — это средства федерального, областного и местного бюджетов. Объект планируют сдать в октябре.

На встрече также обсуждали вопрос о проблемах с водоснабжением в районе. Уже подготовлена проектно-сметная документация на бурение скважин для Петропавловской районной больницы и многоквартирных домов. Губернатор поручил выделить из областного бюджета на реализацию проекта 4,3 млн рублей.

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