На должность главы Петропавловского района будет претендовать Юрий Шевченко

Источник: Вести - Воронеж

На должность главы администрации Петропавловского района будет претендовать Юрии Шевченко. Сейчас он исполняет обязанности руководителя на этой должности. О намерении участвовать в конкурсе Юрий Шевченко сообщил губернатору Алексею Гордееву на встрече в четверг, 31 августа. Глава региона поддержал решение Юрия Шевченко, сообщили в пресс-службе облправительства.

Прежний глава Петропавловского района Алексей Собкалов досрочно сложил полномочия в июне 2017 года, чтобы уйти на повышение в правительство области. Исполнять обязанности по руководству районном стал его заместитель Юрий Шевченко. Поэтому его решение участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности вполне предсказуемо.

На встрече с губернатором Юрий Шевченко доложил об успехах района, где собирают рекордный урожай зерновых — планируется получить 180 тыс. тонн зерна. Есть успехи и в животноводстве. За 6 месяцев 2017 года производство мяса в Петропавловском районе увеличилось на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года и почти на 64% — к показателям 2015 года.

Юрий Шевченко проинформировал губернатора о строительстве стадиона с искусственным покрытием. Общая стоимость проекта составляет 61,5 млн рублей — это средства федерального, областного и местного бюджетов. Объект планируют сдать в октябре.