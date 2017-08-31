В Красногвардейском районе назначили и.о. главы администрации

Источник: РИА "Новости"

«Решением районного совета были досрочно прекращены полномочия главы администрации Владимира Ганаги в связи с отставкой по собственному желанию. Эти полномочия возложены на заместителя главы администрации Василия Грабована с 1 сентября 2017 года», — отметили в райсовете.

Василий Грабован будет исполнять обязанности главы администрации до проведения конкурса на замещение этой должности, который состоится 25 сентября.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководители нескольких муниципальных образований подали заявления об увольнении по собственному желанию. Покинуть должности решили глава администрации Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.

В среду заявление об увольнении по состоянию здоровья подал глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. В четверг его отставку приняли депутаты горсовета крымской столицы.