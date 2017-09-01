Николай Меркушкин: «Работы по реконструкции цирка должны начаться не позднее октября»

Источник: РИА "Новости"

В совещании приняли участие депутат Государственной думы РФ Евгений Серпер, министр строительства обплправительства Александр Баландин, и. о. министра финансов Самарской области Владимир Панферов, и. о. министра культуры Ирина Калягина и директор самарского филиала ФКП «Росгосцирк» Ирина Попова.

Здание цирка на ул. Молодогвардейской уже давно требует капитального ремонта, он неоднократно закрывался по требованиям МЧС за нарушение техники безопасности, есть претензии по содержанию животных.

Региональные власти обратили внимание на состояние цирка только после того, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин. В конце декабря 2015 года был проведен конкурс на разработку конечного проекта реконструкции. Все работы должны вестись на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Работы должны были начаться еще в прошлом году, в областном бюджете уже были предусмотрены средства на эти цели, однако по техническим причинам к реализации проекта так и не приступили.

«Я впервые приехал в самарский цирк, состояние его оставляет желать лучшего. Совместными усилиями нам необходимо привести его в порядок и сделать все, чтобы строительные работы начались в ближайшее время», — сказал Дмитрий Иванов.

Самарский цирк должен стать знаковым объектом для города. Николай Меркушкин

Руководитель «Росгосцирка» подчеркнул, что этот проект поддерживает министр культуры РФ Владимир Мединский, есть заинтересованность со стороны депутатов Госдумы. В частности, большую поддержку оказывают депутаты от Самарской области Леонид Симановский и Евгений Серпер.

Он добавил, что артисты всегда с удовольствием приезжают в Самару: «Здесь сложившиеся традиции, практически всегда представления собирают аншлаги».

Николай Меркушкин сообщил, что в настоящий момент на стадии подписания находится соглашение между федеральным минкультом и областным правительством, где будут прописаны все детали предстоящей реконструкции, начиная от проекта и заканчивая финансированием.

Глава региона добавил, что в областном бюджете на этот на реконструкцию цирка заложены 120 млн рублей. «Необходимо освоить эти средства в этом году, к работам приступить нужно не позднее октября. Нужно поставить точку в этом вопросе», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что «Росгосцирк» может рассчитывать на любую поддержку областных властей в работе по реконструкции задания. «Самарский цирк должен стать знаковым объектом для города», — уверен Николай Меркушкин.

Дмитрий Иванов заверил губернатора, что работы начнутся сразу после того, как будут соблюдены юридические формальности. «Проект реконструкции рассчитан до 2019 года, но при необходимом финансировании мы их сможем завершить и в течение 2018 года. Тем более, что летом у вас пройдет такое важное событие как чемпионат мира по футболу», — сказал Дмитрий Иванов.

Николай Меркушкин также рассказал о планах благоустройства улицы Молодогвардейская. Так, в планах благоустроить пешеходную зону от дворца спорта до площади Славы.