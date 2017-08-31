Сергей Белов рассчитывает на справедливый приговор суда по уголовному делу об обрушении дома № 32 на улице Самочкина Нижнего Новгорода

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

По мнению Сергея Белова, сторона обвинения искажает факты и здание общежития завода «Красная Этна» было передано по решению суда в собственность города в 2012 году уже в плохом состоянии. В связи с этим он считает, что за несколько лет, которые здание находилось в муниципальной собственности, оно не могло «вдруг стать аварийным и рухнуть».

Глава администрации отметил, что сообщение о плохом состоянии здания поступило в администрацию Ленинского района еще до принятия его в муниципальную собственность. Сергей Белов созвал совещание, в ходе которого вопрос был рассмотрен. Также был направлен запрос в КУГИ, где подтвердили, что здание не принадлежит городу. В департаменте строительства в свою очередь заявили, что ситуация с домом № 32 на ул. Самочкина находится под контролем.

Кроме того, глава администрации напомнил, что покинул пост замглавы Ленинского района и перешел на должность главы Приокского района примерно за 8 месяцев до обрушения дома и посему не мог быть в этом виновен.

«В августе 2013 года я покинул пост замглавы Ленинского района и перешел на пост главы Приокского района. И только через 8 месяцев в апреле 2014 года он рухнул. Как я могу быть виноватым в том, что произошло уже после моего ухода? Думаю, что если бы я вообще ушел с муниципальной службы, то обо мне и не вспомнили в рамках этого уголовного дела», — подчеркнул Сергей Белов.

Как сообщалось ранее, приговор Сергею Белову и Надежде Рожковой в рамках дела об обрушении дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде будет озвучен 5 сентября.

При этом Сергей Белов заявил, что считает судебный процесс по обрушению дома на улице Самочкина Нижнего Новгорода «политической расправой над ним».

Ранее сообщалось, что суд завершил следствие в отношении Сергея Белова по уголовному делу об обрушении дома на улице Самочкина.