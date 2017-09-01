В каждом районе Волгоградской области появится отдельный общественный совет

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в некоторых муниципальных районах региона общественные советы сформированы не по уставу. Кроме того, в их состав нередко входят представители органов исполнительной власти или тех структур, деятельность которых и должна контролироваться ими. Существует также практика организации нескольких советов по различным направлениям, которые не могут выстроить эффективное взаимодействие между собой.

«Должен быть один совет, чтобы глава мог получать информацию из первых источников, от людей, которые занимают активную жизненную позицию. Мы видим, что отдельные руководители не понимают роль общественного контроля, другим удобно, чтобы его не было. В качестве пилотного района, где может быть применена новая система, рассматривается Михайловский городской округ», — заявил губернатор Андрей Бочаров. Более детальная концепция нововведения будет оформлена до первого октября и представлена на обсуждение.