Губернатор: «Уже в апреле мы должны провести на “Самара-Арене” 2−3 контрольных матча»

Источник: AP 2017

Глава региона ответил, что сроки сдачи стадиона сомнений не вызывают не только у него самого. В пятницу, 22 августа, Самару посетила делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. Ход работ по возведению стадиона его полностью удовлетворил. Предстоят еще очень сложные работы по монтажу кровли, но до конца сентября-середины октября они должны быть завершены.

«Срок окончания общестроительных работ — декабрь, — заявил Николай Меркушкин. — Январь, февраль, крайний срок — начало марта — это время для проведения всякого рода проверок и сдачи документации. Уже в апреле мы должны провести на “Самара-Арене” 2−3 контрольных матча и к середине мая сдать стадион FIFA».

Уже в понедельник, 4 сентября, по словам губернатор, на стадионе начнутся работы по укладке газона. Вести их будут лучшие специалисты в Европе, имеющие большой опыт в этой сфере, в том числе и в России. «Газон на 100% будет отвечать требованиям FIFA», — заверил глава региона.