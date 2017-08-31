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19:37 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко об электрокарах: со строительством БелАЭС подгадали

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что строящаяся в Островце Белорусская атомная электростанция поможет развивать в стране экологически чистые технологии, в частности производство электрокаров.

Источник: Sputnik.by

В четверг главе государства показали электроавтомобиль Tesla Model S: президент высоко оценил машину, произведенную компанией Илона Маска, и заявил, что презентованный белорусскими учеными недавно электромобиль на базе Geely — хуже и ему до Tesla далеко.

«К счастью, мы попали в струю. Сегодняшний тренд в мире — это чистые технологии, чистые автомобили, чистые подвижные составы, это замена углеводородов на чистое топливо», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом президент уточнил, что сейчас электричество и является подобным чистым топливом.

Лукашенко обратил внимание: что развитие в Беларуси производства электрокаров удачно совпало с возведением в республике АЭС — станция позволит существенно экономить природный газ и создаст профицит электроэнергии.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран типовой российский проект атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским» нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок БелАЭС в Островце планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м году, второй — в 2020-м.

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