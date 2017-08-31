Лукашенко об электрокарах: со строительством БелАЭС подгадали

Источник: Sputnik.by

В четверг главе государства показали электроавтомобиль Tesla Model S: президент высоко оценил машину, произведенную компанией Илона Маска, и заявил, что презентованный белорусскими учеными недавно электромобиль на базе Geely — хуже и ему до Tesla далеко.

«К счастью, мы попали в струю. Сегодняшний тренд в мире — это чистые технологии, чистые автомобили, чистые подвижные составы, это замена углеводородов на чистое топливо», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом президент уточнил, что сейчас электричество и является подобным чистым топливом.

Лукашенко обратил внимание: что развитие в Беларуси производства электрокаров удачно совпало с возведением в республике АЭС — станция позволит существенно экономить природный газ и создаст профицит электроэнергии.