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20:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Шеф Пентагона приказал отправить в Афганистан дополнительные войска

Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о направлении в Афганистан дополнительных армейских подразделений. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

Глава Пентагона отметил, что эти действия осуществляются в рамках стратегии действий в Южной Азии, одобренной президентом США Дональдом Трампом.

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) 22 августа распространило заявление, в котором пообещало продолжить джихад против американцев, если они не покинут Афганистан. «Вместо продолжения войны в Афганистане американцы должны были подумать о выводе своих солдат», — заявил представитель талибов.

Днем ранее Трамп объявил о новой стратегии в отношении Афганистана.

Он заверил, что его подход будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

Американские СМИ ранее сообщали, что Трамп принял решение об увеличении военной группировки США в Афганистане на четыре тысячи человек. В настоящее время в стране находятся 11 тысяч американских военных.

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