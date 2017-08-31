Шеф Пентагона приказал отправить в Афганистан дополнительные войска

Источник: AP 2017

Глава Пентагона отметил, что эти действия осуществляются в рамках стратегии действий в Южной Азии, одобренной президентом США Дональдом Трампом.

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) 22 августа распространило заявление, в котором пообещало продолжить джихад против американцев, если они не покинут Афганистан. «Вместо продолжения войны в Афганистане американцы должны были подумать о выводе своих солдат», — заявил представитель талибов.

Днем ранее Трамп объявил о новой стратегии в отношении Афганистана.

Он заверил, что его подход будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.