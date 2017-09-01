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09:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елизавета Солонченко поздравила Нижегородскую таможню с 465-летием

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, 31 августа глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 495-летию Нижегородской таможенной службы.

С юбилеем нижегородских таможенников поздравили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, председатель Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, ветераны таможенной службы.

«Наполняемость городского бюджета во многом зависит от вашей работы, поэтому с полной уверенность могу назвать вас коллегами. Мы с вами делаем общее дело: с одной стороны, вы помогаете наполнять бюджет и наводить порядок в городе и области, с другой стороны, я понимаю ответственность муниципальных властей в этой работе. Наша задача — чтобы бренд города был узнаваем, чтобы внешнеэкономические связи развивались, чтобы поток туристов, который мы ждем в 2018 году, стал не пиковым, а только отправной точкой для дальнейшего роста. Я уверена, что мы вместе с этим справимся», — сказала глава города в своем приветственном слове.

Елизавета Солонченко также вручила почетные грамоты главы города лучшим сотрудникам Нижегородской таможни.

Добавим, что сегодня Нижегородская таможня охватывает регион площадью свыше 237 тысяч квадратных километров, включающий четыре субъекта Российской Федерации: Нижегородскую и Кировскую области, Республики Чувашия и Марий Эл. В структуре таможни 8 таможенных постов: Выксунский, Дзержинский, Кстовский, ГАЗ, Аэропорт Нижний Новгород, Кировский областной, Марийский и Чувашский.

Нижегородская таможня — крупнейшая в Приволжском регионе: ее доля по начисленным платежам составляет около 30% от всего региона. В Нижегородской таможне оформляется более 30% всех внешнеторговых грузов Приволжья.

В настоящее время в Нижегородской таможне работает около 700 человек. Она обслуживает более 1500 участников внешнеэкономической деятельности. Во внешней торговле Нижегородской, Кировской областей, Республик Марий Эл и Чувашия представлены 130 стран мира.

К своему юбилею Нижегородская таможня пришла с достойными результатами. С начала года таможней уже перечислено в федеральный бюджет более 19,5 млрд. рублей.

Однако, взимание таможенных платежей — это лишь одна из функций таможни. Главная функция, определенная федеральным законом «О таможенном регулировании», это создание условий, способствующих ускорению товарооборота, как при ввозе товаров в Российскую Федерацию, так и при вывозе. Для реализации указанной функции существует целый ряд возможностей оптимизации таможенного контроля, включающий электронное взаимодействие с декларантами, возможность удаленного выпуска товаров, использование предварительного декларирования, а также расширение института уполномоченных экономических операторов.

Большое внимание руководством таможни уделяется реализации проектов, связанных с привлечением иностранных инвестиций. При создании благоприятного инвестиционного климата ставка сделана на обеспечении инвестору условий, позволяющих как можно более полно реализовать конкурентные преимущества региона.

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