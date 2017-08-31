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31 августа, источник: ТАСС

Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято Трампом

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом, по ее словам, Соединенные Штаты будут искать способы улучшить отношения с Россией.

«Мы ищем возможности для этого, но также хотим быть уверены в том, что мы принимаем решения в интересах нашей страны», — сказала она.

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