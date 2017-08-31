Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято Трампом
ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила
ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила
При этом, по ее словам, Соединенные Штаты будут искать способы улучшить отношения с Россией.
«Мы ищем возможности для этого, но также хотим быть уверены в том, что мы принимаем решения в интересах нашей страны», — сказала она.