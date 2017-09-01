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00:26 (мск), источник: Ведомости

Владимиру Путину нужна женщина

В администрации президента задумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина, рассказали «Ведомостям» собеседники в администрации и близкие к ней эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Рассматривается 5−7 кандидатур, среди которых три — из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева, говорят несколько собеседников, близких к администрации президента.

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Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации. Идеальный вариант — Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает еще один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она.

Великая сообщила, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева говорит, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам».

С Волынец связаться не удалось.

Вопрос о выдвижении женщины вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова уже поднимался, знает сотрудник партии, с Петеляевой разговаривали неофициально, но пока решения нет.

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты: в 2000 г. нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова («Гражданское достоинство») набрала 1,01% голосов, а в 2004 г. Ирина Хакамада (Союз правых сил) — 3,84%.

Технологи, работающие над президентской кампанией и участвовавшие еще в выборах-2004, не могут предложить ничего нового, констатирует близкий к администрации человек: «Уставшие люди активно перебирали варианты, но они живут шаблонами».

Участие женщины в выборах 2018 г. предсказуемо: надо как-то разнообразить сценарий, выстроить хоть какую-то драматургию, рассуждает политолог Константин Калачев.

По его мнению, кандидатка должна быть человеком, способным на импровизацию, самостоятельность, демонстративно неуправляемым, поэтому наиболее перспективны член Совета Федерации Елена Мизулина и депутат Наталья Поклонская. «Кандидатка с адекватной программой и женской повесткой — скорее мечта об идеале, а образ женщины, ведущей за собою миллионы свободных российских женщин, — опасная мечта, женщины — основной электорат Путина», — заключает Калачев.

Женщина-политик, яркая и элегантно-сексуальная, добавила бы выборам интриги и стимулировала бы новое поколение россиянок заняться политикой, считает политолог Алексей Чеснаков: «Странно, что в России — женской стране — у женщин нет стремления занять самые высокие посты».

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Особой необходимости в кандидатах-женщинах нет — они отнимут голоса у всех, возражает политолог Михаил Виноградов: «Если это будет женственная женщина, она несколько смягчит усталость и раздражение избирателей от Зюганова, Жириновского и Явлинского».

«Гендерное равноправие должно соблюдаться: по рекомендациям Совета Европы женщин в политике должно быть около 30%, у нас — 10%», — напоминает политолог Глеб Кузнецов, один из симптомов закрытости политического класса — что он похож на английский клуб из литературы XIX в. «Женщины могли бы разбавить эту суровость, стать носительницами умеренной повестки», — полагает он и приводит в пример Оксану Дмитриеву.

Пока один из наиболее реалистических вариантов кампании — участие в ней старой гвардии, лидеров парламентских партий, любые другие кандидаты уже начали бы деятельность, скептичен эксперт ЭИСИ Андрей Колядин. Участие женщины привлекло бы внимание к кампании и показало бы, что она не будет женоненавистнической, резюмирует он.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Михаил С
Все конечно интересно, но идея с Собчак это полный пипец. Безграмотная, с дурным языком, и ярким негативным прошлым за плечами, когда пьяную с полуснятыми...
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