Владимиру Путину нужна женщина
В администрации президента задумались о том, чтобы
В администрации президента задумались о том, чтобы
Рассматривается 5−7 кандидатур, среди которых три — из «Справедливой России»: председатель
Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации. Идеальный вариант — Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает еще один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она.
Великая сообщила, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева говорит, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам».
С Волынец связаться не удалось.
Вопрос о выдвижении женщины вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова уже поднимался, знает сотрудник партии, с Петеляевой разговаривали неофициально, но пока решения нет.
Технологи, работающие над президентской кампанией и участвовавшие еще в выборах-2004, не могут предложить ничего нового, констатирует близкий к администрации человек: «Уставшие люди активно перебирали варианты, но они живут шаблонами».
По его мнению, кандидатка должна быть человеком, способным на импровизацию, самостоятельность, демонстративно неуправляемым, поэтому наиболее перспективны член Совета Федерации Елена Мизулина и депутат Наталья Поклонская. «Кандидатка с адекватной программой и женской повесткой — скорее мечта об идеале, а образ женщины, ведущей за собою миллионы свободных российских женщин, — опасная мечта, женщины — основной электорат Путина», — заключает Калачев.
Особой необходимости в
«Гендерное равноправие должно соблюдаться: по рекомендациям Совета Европы женщин в политике должно быть около 30%, у нас — 10%», — напоминает политолог Глеб Кузнецов, один из симптомов закрытости политического класса — что он похож на английский клуб из литературы XIX в. «Женщины могли бы разбавить эту суровость, стать носительницами умеренной повестки», — полагает он и приводит в пример Оксану Дмитриеву.
Пока один из наиболее реалистических вариантов кампании — участие в ней старой гвардии, лидеров парламентских партий, любые другие кандидаты уже начали бы деятельность, скептичен эксперт ЭИСИ Андрей Колядин. Участие женщины привлекло бы внимание к кампании и показало бы, что она не будет женоненавистнической, резюмирует он.